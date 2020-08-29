Происшествия
Занос и лобовое: водитель на трассе в Крыму не справился с прицепом
Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе между Нижнегорском и Белогорском в Крыму. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Республике Крым.
По информации правоохранителей, около пяти часов вечера 60-летний водитель автомобиля «ЗАЗ 110270» с прицепом, двигаясь со стороны Белогорска в Нижнегорск, на ровном участке дороги не справился с управлением, в результате чего машину занесло на полосу встречного движения. Там автомобиль врезался в ехавший навстречу минивэн Volkswagen LT 35, который от удара выбросило с проезжей части.
В результате аварии, к счастью, никто не погиб, однако водитель «ЗАЗ» и 54-летний пассажир в этом же автомобиле получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы грудной клетки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Из парка им. Гагарина в Симферополе сбежал лебедь. Лебедь сбежал из пруда симферопольского парка им. Гагарина и оказался в частном домовладении по ул. Ракетной.
На мысе Меганом в Крыму перевернулся прогулочный УАЗ с людьми. Под Судаком на мысе Меганом перевернулся экскурсионный УАЗ с людьми, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Пятеро севастопольцев освобождены из пиратского плена. Пятеро моряков из Севастополя, похищенных 17 июля с судна «Кюрасао Трейдер» в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе, были освобождены в Нигерии, сообщает МИД России.
В Керчи водитель переехал ногу регулировщику на Крымском мосту. На участке федеральной автодороги Керчь – Новороссийск регулировщик отправил на досмотр автомобиль SUZUKI SX-4, но водитель не выполнил требование и наехал сотруднику ведомственной охраны на ногу.
В Крыму 76 новых заражений коронавирусом
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.
Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму
Не самым лучшим образом начинается театральный сезон для любимца публики, особенно ее женской части, Дмитрия Певцова. Актер заболел и теперь вряд ли сможет открыть сезон родного Ленкома - он назначен на 2 сентября.
В Сингапуре за долги продали «Севастополь»
В Сингапуре за долги продали судно «Севастополь» российской компании «Гудзон, которая попала под санкции.
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
26 августа
«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников
Родители севастопольских школьников взбунтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.