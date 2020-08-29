Занос и лобовое: водитель на трассе в Крыму не справился с прицепом

Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе между Нижнегорском и Белогорском в Крыму. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Республике Крым.

По информации правоохранителей, около пяти часов вечера 60-летний водитель автомобиля «ЗАЗ 110270» с прицепом, двигаясь со стороны Белогорска в Нижнегорск, на ровном участке дороги не справился с управлением, в результате чего машину занесло на полосу встречного движения. Там автомобиль врезался в ехавший навстречу минивэн Volkswagen LT 35, который от удара выбросило с проезжей части.

В результате аварии, к счастью, никто не погиб, однако водитель «ЗАЗ» и 54-летний пассажир в этом же автомобиле получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы грудной клетки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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