Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +28
море +25

Происшествия

Занос и лобовое: водитель на трассе в Крыму не справился с прицепом

09:53 суббота, 29 августа 2020

Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе между Нижнегорском и Белогорском в Крыму. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Республике Крым.

По информации правоохранителей, около пяти часов вечера 60-летний водитель автомобиля «ЗАЗ 110270» с прицепом, двигаясь со стороны Белогорска в Нижнегорск, на ровном участке дороги не справился с управлением, в результате чего машину занесло на полосу встречного движения. Там автомобиль врезался в ехавший навстречу минивэн Volkswagen LT 35, который от удара выбросило с проезжей части.

В результате аварии, к счастью, никто не погиб, однако водитель «ЗАЗ» и 54-летний пассажир в этом же автомобиле получили закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы грудной клетки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из парка им. Гагарина в Симферополе сбежал лебедь. Лебедь сбежал из пруда симферопольского парка им. Гагарина и оказался в частном домовладении по ул. Ракетной.

На мысе Меганом в Крыму перевернулся прогулочный УАЗ с людьми. Под Судаком на мысе Меганом перевернулся экскурсионный УАЗ с людьми, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Пятеро севастопольцев освобождены из пиратского плена. Пятеро моряков из Севастополя, похищенных 17 июля с судна «Кюрасао Трейдер» в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе, были освобождены в Нигерии, сообщает МИД России.

В Керчи водитель переехал ногу регулировщику на Крымском мосту. На участке федеральной автодороги Керчь – Новороссийск регулировщик отправил на досмотр автомобиль SUZUKI SX-4, но водитель не выполнил требование и наехал сотруднику ведомственной охраны на ногу.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

Не самым лучшим образом начинается театральный сезон для любимца публики, особенно ее женской части, Дмитрия Певцова. Актер заболел и теперь вряд ли сможет открыть сезон родного Ленкома - он назначен на 2 сентября.

Власть
В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

В Сингапуре за долги продали судно «Севастополь» российской компании «Гудзон, которая попала под санкции.

Власть
«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

Родители севастопольских школьников взбунтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации