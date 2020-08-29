Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

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В России вступили в силу поправки к перечню государственных услуг, позволяющие регистрировать автомобиль в многофункциональных центрах (МФЦ).

Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Нововведение позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.

«Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года», — пояснили в Госавтоинспекции.

По информации ведомства, поправки предусматривают размещение сотрудников Госавтоинспекции на территории центров, а также прописывают порядок взаимодействия заявителя с ними при регистрации транспортного средства.

Отмечается, что сотрудники МФЦ будут заниматься только приемом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверками, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, останутся в компетенции ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Новости

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