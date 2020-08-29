Курортный сезон
Развитие сюжета: Россияне поделились удивившими их деталями отдыха в Крыму ● Дорого и нервно: туристы отказываются от мобильной связи в Крыму ● Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки ● Ялтинские отели загружены на рекордные 96 процентов ● Мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье в Ялте
Власти заявили, что на ялтинских пляжах устранили замечания
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Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.
Сотрудниками министерства проверено 22 пляжа в поселках городского типа Никита, Ливадия, Отрадное и городе Ялта, сообщает пресс-служба ведомства.
Информационные стенды установленного образца размещены на каждом входе на пляж. Дежурство матросов — спасателей ведется исправно, санитарное состояние пляжей удовлетворительное.
По требованию сотрудников Минкурортов РК, представители ялтинской горадминистрации установили дополнительные 11 информационных щитов о запрете купания в пгт. Никита, пгт. Ливадия и пгт. Отрадное в местах опасных для купания, не имеющих закрепленных пользователей.
Кроме того, по итогам проведенной работы сотрудниками Минкурортов РК совместно с руководством администрации города Ялты, на берегоукрепительных сооружениях в пгт. Никита демонтированы аварийные железобетонные конструкции, которые могли представлять угрозу жизни и здоровья отдыхающим.
Министерство курортов и туризма Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на запрет спуска или прыжка в воду с волногасящего сооружения (буны), что является опасным для жизни и здоровья граждан.
Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.
Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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