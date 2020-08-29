Власти заявили, что на ялтинских пляжах устранили замечания

фото © pixabay.com

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.

Сотрудниками министерства проверено 22 пляжа в поселках городского типа Никита, Ливадия, Отрадное и городе Ялта, сообщает пресс-служба ведомства.

Информационные стенды установленного образца размещены на каждом входе на пляж. Дежурство матросов — спасателей ведется исправно, санитарное состояние пляжей удовлетворительное.

По требованию сотрудников Минкурортов РК, представители ялтинской горадминистрации установили дополнительные 11 информационных щитов о запрете купания в пгт. Никита, пгт. Ливадия и пгт. Отрадное в местах опасных для купания, не имеющих закрепленных пользователей.

Кроме того, по итогам проведенной работы сотрудниками Минкурортов РК совместно с руководством администрации города Ялты, на берегоукрепительных сооружениях в пгт. Никита демонтированы аварийные железобетонные конструкции, которые могли представлять угрозу жизни и здоровья отдыхающим.

Министерство курортов и туризма Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на запрет спуска или прыжка в воду с волногасящего сооружения (буны), что является опасным для жизни и здоровья граждан.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дорого и нервно: туристы отказываются от мобильной связи в Крыму. Каждый шестой турист, отдыхавший текущим летом в Крыму отказался на полуострове от мобильной связи: слишком дорого за такое качество связи.

Ялтинские отели загружены на рекордные 96 процентов. Загрузка ялтинских отелей достигла рекордного показателя в 96%.

Мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье в Ялте. Мошенник выманивал у туристов деньги за несуществующее жилье в Ялте, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В Ялте нашли бесхозный пляж. Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.