Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +28
море +25

Курортный сезон

Власти заявили, что на ялтинских пляжах устранили замечания

09:58 суббота, 29 августа 2020
Ялта
Власти заявили, что на ялтинских пляжах устранили замечания

фото © pixabay.com

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.

Сотрудниками министерства проверено 22 пляжа в поселках городского типа Никита, Ливадия, Отрадное и городе Ялта, сообщает пресс-служба ведомства.

Информационные стенды установленного образца размещены на каждом входе на пляж. Дежурство матросов — спасателей ведется исправно, санитарное состояние пляжей удовлетворительное.

По требованию сотрудников Минкурортов РК, представители ялтинской горадминистрации установили дополнительные 11 информационных щитов о запрете купания в пгт. Никита, пгт. Ливадия и пгт. Отрадное в местах опасных для купания, не имеющих закрепленных пользователей.

Кроме того, по итогам проведенной работы сотрудниками Минкурортов РК совместно с руководством администрации города Ялты, на берегоукрепительных сооружениях в пгт. Никита демонтированы аварийные железобетонные конструкции, которые могли представлять угрозу жизни и здоровья отдыхающим.

Министерство курортов и туризма Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на запрет спуска или прыжка в воду с волногасящего сооружения (буны), что является опасным для жизни и здоровья граждан.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дорого и нервно: туристы отказываются от мобильной связи в Крыму. Каждый шестой турист, отдыхавший текущим летом в Крыму отказался на полуострове от мобильной связи: слишком дорого за такое качество связи.

Ялтинские отели загружены на рекордные 96 процентов. Загрузка ялтинских отелей достигла рекордного показателя в 96%.

Мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье в Ялте. Мошенник выманивал у туристов деньги за несуществующее жилье в Ялте, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В Ялте нашли бесхозный пляж. Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

Не самым лучшим образом начинается театральный сезон для любимца публики, особенно ее женской части, Дмитрия Певцова. Актер заболел и теперь вряд ли сможет открыть сезон родного Ленкома - он назначен на 2 сентября.

Власть
В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

В Сингапуре за долги продали судно «Севастополь» российской компании «Гудзон, которая попала под санкции.

Власть
«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

Родители севастопольских школьников взбунтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации