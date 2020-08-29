Витамин В12 блокирует механизм размножения нового коронавируса

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Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена.

Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19.

Как заявили авторы работы, учитывая чрезвычайность пандемической ситуации и тот факт, что В12 уже входит в состав лекарственных препаратов, врачи могут рассмотреть возможность добавления или увеличения дозировки метилкобаламина (особая форма выпуска витамина В12, которая усваивается организмом лучше всего) в свои текущие протоколы лечения пациентов.

Российские эксперты отнеслись к данной идее осторожно, хотя и не опровергли ее.

«Авторы работы — известные в Индии ученые, талантливые биологи, занимающиеся моделированием. Но с точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена, поэтому мы не можем рекомендовать его как противовирусный препарат», — рассказал «Известиям» заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

При этом он отметил, что метилкобаламин обладает противовоспалительным действием, и потенциально им можно лечить пациентов с COVID-19.

«Правда, скорее всего, опосредовано. В12 усиливает выделение мелатонина — одной из антиоксидантных молекул. Она через микробиоту кишечника влияет на механизмы врожденного иммунитета и обладает противовоспалительным эффектом», — указал эксперт.

Больше всего витамина В12 содержится в печени, говядине, свинине, баранине, яйцах и грудке индейки. Если он поступает с натуральной пищей, то не накапливается в организме и не причиняет вреда. Поэтому в любом случае есть смысл добавить эти продукты в рацион во время пандемии.

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