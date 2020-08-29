В Севастополе устроили бои с участием российских танков и вертолетов

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В севастопольском филиале парка «Патриот» проходит российский VI Международный военно-технический форум «Армия-2020».

Во время мероприятия для зрителей устроили показательные бои, где участвовали танки, бронетранспортеры и вертолеты, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Насыщенная программа форума с участием авиации и бронетехники, тематические выставки, световое шоу, концерты и мастер-классы – все это способствует укреплению боевого духа. В показе были задействованы вертолеты Ка-27, Ка-52, Ми-8АМТШ и МИ-24, самолеты СУ-30СМ, танки Т-72Б3, универсальные бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», – говорится в сообщении.

По словам Аксенова форум «Армия-2020» «способствует популяризации военной службы».

Накануне открытия форума в Севастополе на крыше одного из домов в Молочной балке, расположенного рядом с полигоном, появился баннер с надписью «Уберите танки от наших домов». Так жители местного кооператива отреагировали на проведение боевой подготовки российской армии на полигоне.

Российский форум «Армия-2020» проходит в Севастополе с 27 августа. На мероприятие происходит демонстрация более 100 образцов современного российского вооружения, а также раритетной военной техники. Кроме этого на форуме проводится реконструкция различных военно-исторических событий, показательные выступления российских военных, в том числе и отрядов специального назначения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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