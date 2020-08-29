В Севастополе просят запретить купание у Памятника затопленным кораблям

«Закройте пляжевание у Памятника затопленным кораблям. Это безобразное и хамское отношение к героическому наследию города», - с таким требованием обратилась к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву зрительница прямого эфира на правительственом телеканале.

Как следует из ответа Развожаева, в решении этой проблемы он делает ставку не на жесткие запретительные меры, а на эволюцию сознания людей и развитие пляжной инфраструктуры.

«Поставить туда полицейского, который будет всех гонять – наверное, можно к такому прийти. Но я думаю, постепенно, когда появится больше комфортных пляжей в городе обустроенных, с нормальными спусками, с нормальными удобствами – может быть, люди и сами не будут там <у памятника, - прим.> купаться», - считает глава города.

Михаил Развожаев признал, что каменистость дна делает условный «пляж» небезопасным, но это «особенная севастопольская традиция», которая родилась много десятилетий назад.

«Я видел картины Дейнеко, и там вся эта набережная как раз использовалась всегда для купания. И с этих бетонных пирсов люди всегда ныряли и в Арбухте, и на Хрустальном», - отметил он.

Напомним, спор о том, можно ли купаться в центре города у знаменитого памятника, идет второй десяток лет, и общественного согласия по нему пока что не предвидится.

Аргументы тех, кто считает это недопустимым: уважение к городу и его истории, испорченный полуобнаженными, часто немолодыми телами вид-визитка Севастополя.

Сторонники купания говорят о недоступности других пляжей, в том числе – Хрустального, спуститься в море с которого можно только по сложным для пожилых людей вертикальным лестницам.

Какие именно пляжи в будущем смогут составить конкуренцию «пляжеванию» у Памятника затопленным кораблям, врио губернатора не уточнил.

В тексте использованы материалы: Форпост

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