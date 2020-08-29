В Севастополе новую COVID-пациентку придется лечить насильно

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В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«Заболевшие – люди в возрасте от 27 до 83 лет, из которых 13 пациентов – это местные жители, еще один положительный тест у отдыхающей, - отмечается в сообщении. – В одном из случаев женщина отказалась ложиться в больницу. Роспотребнадзор подал в суд иск о принудительной госпитализации».

Также в течение прошедших суток девять человек были выписаны по факту выздоровления. Всего с начала пандемии в Севастополе было подтверждено 502 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

«В настоящий момент в стационарах находится 67 человек. Выздоровели 395 человек, 18 человек умерло, - сообщили в пресс-службе правительства. – На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 150 человек, в городской больнице №9 – 125 человек».

Ранее, как сообщалось, в Республике Крым за прошедшие сутки подтвердилось 76 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Рекордным днем в Крыму по количеству заболевших за прошедшую неделю стала пятница – тогда было зарегистрировано и 15 случаев – в.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 76 новых заражений коронавирусом. За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.

В Севастополе не могут найти туристку, у которой при тестировании выявили коронавирус. В правительстве Севастополя сообщают о том, что в городе продолжаются поиски туристки, у которой по результатам тестирования выявили коронавирус.

В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19. По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.

Два человека с COVID-19 скончались за сутки в Крыму. Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Крыму.