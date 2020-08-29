В понедельник часть Симферополя останется без воды

В понедельник, 31 августа, часть Симферополя и пригорода с утра и до ночи останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях.

Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Так воду отключат с 8:00 31 августа до 00:00 1 сентября.

Будет ограничено водоснабжение сел: Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Молодежное – 1, 3, 5, СТ «Дачник», СТ «Юбилейный», СТ «Родничок», СТ «Ивушка», СТ «Изумруд», СПК «Союз».

Микрорайонов Симферополя: Новоромановка, Фонтаны, Заводское, Верхняя Украинка, микрорайоны улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, ул. Севастопольская и прилегающие улицы — от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.

В микрорайонах улиц: Льдозавод, Москольцо, Украинка, Павленко, Толстого, Дзюбанова, возможно снижение давления.

Водоснабжение микрорайона «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина будет осуществляться с 6:00 до 9:00, с 18:00 до 21:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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