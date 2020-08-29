Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +28
море +25

Водный кризис

В понедельник часть Симферополя останется без воды

В понедельник, 31 августа, часть Симферополя и пригорода с утра и до ночи останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях.

Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Так воду отключат с 8:00 31 августа до 00:00 1 сентября.

Будет ограничено водоснабжение сел: Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Молодежное – 1, 3, 5, СТ «Дачник», СТ «Юбилейный», СТ «Родничок», СТ «Ивушка», СТ «Изумруд», СПК «Союз».

Микрорайонов Симферополя: Новоромановка, Фонтаны, Заводское, Верхняя Украинка, микрорайоны улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, ул. Севастопольская и прилегающие улицы — от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.

В микрорайонах улиц: Льдозавод, Москольцо, Украинка, Павленко, Толстого, Дзюбанова, возможно снижение давления.

Водоснабжение микрорайона «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина будет осуществляться с 6:00 до 9:00, с 18:00 до 21:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Обещанию Аксенова решить проблему водоснабжения Крыма исполнилось шесть лет. Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Крыма.

Жителям Крыма рекомендуют использовать минимум воды для личной гигиены. В связи с дефицитом воды в Крыму, местные власти опубликовали рекомендации для населения по водопотреблению, в которых указано, что для личной гигиены человеку необходимо не больше 4 литров воды в сутки.

В Крыму из-за аварии без газа остались 16 тысяч абонентов. В Симферопольском районе 16 тысяч абонентов – домов и квартир – остались без газа из-за аварии на газопроводе.

Пользователю керченского пляжа велели убрать рекламу. Минкурортов РК провели рейд по пляжам Керчи.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

Не самым лучшим образом начинается театральный сезон для любимца публики, особенно ее женской части, Дмитрия Певцова. Актер заболел и теперь вряд ли сможет открыть сезон родного Ленкома - он назначен на 2 сентября.

Власть
В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

В Сингапуре за долги продали судно «Севастополь» российской компании «Гудзон, которая попала под санкции.

Власть
«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

Родители севастопольских школьников взбунтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации