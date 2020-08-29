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Водный кризис

В Крыму намерены ликвидировать 39 подземных скважин

14:55 суббота, 29 августа 2020

Многие из подземных источников Крыма настолько исчерпаны, что власти полуострова запланировали их ликвидацию.

Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок, согласно которым в мае в крымском Министерстве экологии и природных ресурсов закупили услуги по ликвидации «выполнивших свое назначение гидрогеологических скважин».

Эти работы обойдутся российскому бюджету в 3,3 миллиона рублей. Согласно документации закупки, под ликвидацию попадают 39 скважин. Большинство из них – одиннадцать – находятся в Симферопольском районе, в селах Маленькое, Заречное, Курганное, Ново-Софиевка, Укромное, Равнополье и Передовое, а также поселке Гвардейское.

Еще десять скважин, отправленных на ликвидацию, расположены в Джанкое и Джанкойском районе, в селах Лазурка, Рощино, Целинном, Мирновке. Ближнегородском, Днепровке и Овощном.

Восемь скважин будут ликвидированы в Сакском районе – селах Михайловка, Ильинка, Лесновка, Шелковичное, Абрикосовка и Трудовое.

Четыре скважины ликвидируют в Белогорском районе: в селах Анновка, Мельничное и поселке Зуя. Столько же – в Красногвардейском районе (в селах Ново-Долинка, Ново-Покровка, Пологи и Лазо). Еще две скважины из списка на ликвидацию расположены в Бахчисарайском районе (села Шевченково и Табачное).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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