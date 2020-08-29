В Крыму браконьер получил срок и миллионный штраф за вылов креветки

27-летнего крымчанина приговорили к трем годам условного лишения свободы и возмещению ущерба более чем в четыре миллиона рублей за незаконную добычу креветки в период действия ограничений на ее вылов.

Приговор вынес Красноперекопский районный суд, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Житель Красноперекопска попался пограничникам во время рейда в Каркинитском заливе в тот самый момент, когда доставал из воды свои незаконные ловушки. При их осмотре сотрудники Погрануправления обнаружили знатный улов креветок. В итоге, добыча – 53 тысячи экземпляров креветки – была изъята, а сам молодой человек задержан за то, что в период действия запрета на вылов креветки занимался любительской ловлей да еще и с помощью незаконных орудий – вентерей. Дело было передано в суд.

«В ходе заседания суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, а также обязал возместить нанесенный ущерб от незаконной деятельности в размере 4 миллиона 328 тысяч 136 рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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