В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

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За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.

33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения (в том числе 2 - прибывшие из других субъектов).

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2347 случаев новой коронавирусной инфекции. 89 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1779 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 355 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3357 человек.

Выздоровевших за весь период – 1624 человека.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19. По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.

Два человека с COVID-19 скончались за сутки в Крыму. Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Крыму.

В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом. За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом. В Республике Крым более 200 работников медицинских учреждений заразились коронавирусом.