Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму ● В Севастополе не могут найти туристку, у которой при тестировании выявили коронавирус ● В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19 ● Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы ● Два человека с COVID-19 скончались за сутки в Крыму
В Крыму 76 новых заражений коронавирусом
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За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.
33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения (в том числе 2 - прибывшие из других субъектов).
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2347 случаев новой коронавирусной инфекции. 89 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1779 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 355 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3357 человек.
Выздоровевших за весь период – 1624 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19. По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.
Два человека с COVID-19 скончались за сутки в Крыму. Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Крыму.
В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом. За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом. В Республике Крым более 200 работников медицинских учреждений заразились коронавирусом.
В Крыму 76 новых заражений коронавирусом
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.
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