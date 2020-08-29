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Происшествия

В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру

18:18 суббота, 29 августа 2020
В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру

фото © Новости Крыма

В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.

Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что мужчины стали хозяйничать во дворе пожилого соседа, а на требования хозяина покинуть территорию начали оскорблять его. Когда на шум сбежались соседи, уроженцы Чечни вынули ножи и набросились на них.

Нападавших удалось прогнать — их избили камнями и садовым ведром. По словам соседей, мужчины недавно сняли в поселке дом, и живут там «общиной в 40 человек». «Они и раньше вели себя агрессивно, но вторжение в чужой дом переполнило чашу терпения», — отметили собеседники издания. В полицию стороны конфликта обращаться не стали.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что в Крыму уроженцы Чечни избили охранников рынка за отказ пустить одного из них в туалет. Инцидент произошел в Евпатории. Нападавших было около 20 человек.

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В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.

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