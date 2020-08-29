Туристы почти сутки не могли вылететь в Крым из Кемерова

Самолет вылетел из Кемерова в Симферополь после того, как был задержан почти на 22 часа из-за технических причин.

Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был состояться 28 августа в 07:05 (3:05 мск). В результате самолет вылетел 29 августа в 05:01 (01:01 мск).

Вылет самолета был отложен дважды. В первый раз из-за тумана самолет прибыл в аэропорт не вовремя, рейс отложили на четыре часа. Во второй раз взлет прервался по техническим причинам, самолет вернулся на стоянку. Воздушное судно заменили.

Ранее самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Самары в Сургут, экстренно сел в аэропорту Уфы. Причиной вынужденной посадки стал сработавший датчик шасси.

В тексте использованы материалы: МК

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