Происшествия
Туриста, закурившего на АЗС в Крыму отправили в СИЗО
фото © Новости Крыма
Потребовавших прекратить нарушение сотрудников заправочного комплекса он урезонивал кулаками.
На место выяснения отношений прибыли полицейские, которые сбили пыл с конфликта, едва не переросшего в реальный пожар на заправке.
40-летний гость из Уфы доказывал, что, куря возле заправляемой машины ничем не рисковал ни собой ни другими, так как постоянно так делает у себя на родине. Требования сотрудников АЗС прекратить нарушение он посчитал чрезмерными и оказал им, как он считает, сопротивление в рамках дозволенной самообороны.
Полицейские не стали на месте разбираться кто прав, кто виноват, предоставив это судье и не спрашивая, согласен ли с этим поворотом событий турист отправили его на «перекур» в СИЗО.
Где это время проведут его семья и машина не сообщается.
В тексте использованы материалы: Аргументы недели
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