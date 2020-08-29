Туриста, закурившего на АЗС в Крыму отправили в СИЗО

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Потребовавших прекратить нарушение сотрудников заправочного комплекса он урезонивал кулаками.

На место выяснения отношений прибыли полицейские, которые сбили пыл с конфликта, едва не переросшего в реальный пожар на заправке.

40-летний гость из Уфы доказывал, что, куря возле заправляемой машины ничем не рисковал ни собой ни другими, так как постоянно так делает у себя на родине. Требования сотрудников АЗС прекратить нарушение он посчитал чрезмерными и оказал им, как он считает, сопротивление в рамках дозволенной самообороны.

Полицейские не стали на месте разбираться кто прав, кто виноват, предоставив это судье и не спрашивая, согласен ли с этим поворотом событий турист отправили его на «перекур» в СИЗО.

Где это время проведут его семья и машина не сообщается.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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