Водный кризис
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Сможет ли флора и фауна Крыма пережить засуху
фото © Новости Крыма
Биоразнообразие Крыма способно пережить и более сильную засуху.
Об этом сообщила завкафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.
«Засухи в Крыму приходятся на максимумы солнечной активности 11- и 22-летних циклов. Подобные проблемы с водой Крым наблюдал в 1993-1994 годах, – сообщила Бобра. – Вследствие недостатка влаги могут погибнуть отдельные представители некоторых видов флоры и фауны, но в целом биологическое разнообразие региона не пострадает».
Биологическое разнообразие наиболее остро реагирует на подобные изменения. При этом, в силу многообразия ландшафтов и климатических зон, биота перебирается в более комфортные условия обитания.
«Некоторые виды растений могут исчезнуть, но лишь на время», – сообщила эксперт отметив, что уникальность полуострова заключается в его рефугиумах (участках земной поверхности или Мирового океана, где вид или группа видов пережили или переживают неблагоприятный период геологического времени, в течение которого на больших пространствах эти формы жизни исчезали, – ред).
Ученые наблюдают в Крыму замещение влаголюбивых растений более устойчивыми к засухе. Наглядным примером служит Симферопольское водохранилище, экосистемы которого сменили околоводные, заселенные гидрофильными растениями.
«Одно биоразнообразие сменилось на другое. Это абсолютно нормальное явление для природы», - подытожила Татьяна Бобра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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