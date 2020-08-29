Сможет ли флора и фауна Крыма пережить засуху

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Биоразнообразие Крыма способно пережить и более сильную засуху.

Об этом сообщила завкафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.

«Засухи в Крыму приходятся на максимумы солнечной активности 11- и 22-летних циклов. Подобные проблемы с водой Крым наблюдал в 1993-1994 годах, – сообщила Бобра. – Вследствие недостатка влаги могут погибнуть отдельные представители некоторых видов флоры и фауны, но в целом биологическое разнообразие региона не пострадает».

Биологическое разнообразие наиболее остро реагирует на подобные изменения. При этом, в силу многообразия ландшафтов и климатических зон, биота перебирается в более комфортные условия обитания.

«Некоторые виды растений могут исчезнуть, но лишь на время», – сообщила эксперт отметив, что уникальность полуострова заключается в его рефугиумах (участках земной поверхности или Мирового океана, где вид или группа видов пережили или переживают неблагоприятный период геологического времени, в течение которого на больших пространствах эти формы жизни исчезали, – ред).

Ученые наблюдают в Крыму замещение влаголюбивых растений более устойчивыми к засухе. Наглядным примером служит Симферопольское водохранилище, экосистемы которого сменили околоводные, заселенные гидрофильными растениями.

«Одно биоразнообразие сменилось на другое. Это абсолютно нормальное явление для природы», - подытожила Татьяна Бобра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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