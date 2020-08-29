Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +28
море +25

Коронавирус в Крыму

Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

08:16 суббота, 29 августа 2020
Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

фото © radiokp.ru

Не самым лучшим образом начинается театральный сезон для любимца публики, особенно ее женской части, Дмитрия Певцова. Актер заболел и теперь вряд ли сможет открыть сезон родного Ленкома - он назначен на 2 сентября.

Как стало известно, актер не так давно вернулся из Крыма, где отдыхал с семьей.

Почувствовав недомогание, Дмитрий Певцов вынужден был обратиться к врачу. Естественно, что сначала было подозрение на COVID-19.

Тестами они не подтвердилось.

Однако проведенное обследование показало, что у звезды Ленкома пневмония, что автоматически означает - в ближайшее время он на сцену не выйдет: пневмония, какого бы происхождения она ни была, не шутка, требует постельного режима. А как назло в афише театра первым стоит спектакль как раз с его участием - «Капкан» - последняя постановка Марка Захарова.

В ней артист исполняет роли отца народов - товарища Сталина. Именно эту его работу пресса после премьеры отмечала как удачную. Но теперь, видимо, его придется администрации театра заменить на другой спектакль.

В тексте использованы материалы: МК

Ранее Новости Крыма сообщали:

Диму Билана возмутило грязное море в Крыму. Известного российского певца Диму Билана во время морской прогулки на яхте возмутило огромное количеством мусора в Черном море.

«Жители разочаровали»: Юрий Лоза раскритиковал Крым. Известный российский певец Юрий Лоза поделился впечатлениями от поездки в Крым. В частности, исполнителя разочаровали жители полуострова, написал он в Facebook.

«Началось в колхозе утро»: в Крыму затопило дачу Алены Свиридовой. Дачу российской певицы Алены Свиридовой в Керчи затопило из-за прорыва водопровода, пожаловалась звезда своим поклонникам.

Безруков выступит в Ялте и Севастополе с «безопасным» спектаклем. Российский актер театра и кино Сергей Безруков впервые за полгода выйдет на сцену в Ялте и Севастополе с моноспектаклем.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

Не самым лучшим образом начинается театральный сезон для любимца публики, особенно ее женской части, Дмитрия Певцова. Актер заболел и теперь вряд ли сможет открыть сезон родного Ленкома - он назначен на 2 сентября.

Власть
В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

В Сингапуре за долги продали судно «Севастополь» российской компании «Гудзон, которая попала под санкции.

Власть
«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

Родители севастопольских школьников взбунтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации