Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму

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Не самым лучшим образом начинается театральный сезон для любимца публики, особенно ее женской части, Дмитрия Певцова. Актер заболел и теперь вряд ли сможет открыть сезон родного Ленкома - он назначен на 2 сентября.

Как стало известно, актер не так давно вернулся из Крыма, где отдыхал с семьей.

Почувствовав недомогание, Дмитрий Певцов вынужден был обратиться к врачу. Естественно, что сначала было подозрение на COVID-19.

Тестами они не подтвердилось.

Однако проведенное обследование показало, что у звезды Ленкома пневмония, что автоматически означает - в ближайшее время он на сцену не выйдет: пневмония, какого бы происхождения она ни была, не шутка, требует постельного режима. А как назло в афише театра первым стоит спектакль как раз с его участием - «Капкан» - последняя постановка Марка Захарова.

В ней артист исполняет роли отца народов - товарища Сталина. Именно эту его работу пресса после премьеры отмечала как удачную. Но теперь, видимо, его придется администрации театра заменить на другой спектакль.

В тексте использованы материалы: МК

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