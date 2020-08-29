Рекорд не побит: в Севастополе случилось массовое ДТП

В социальных сетях Севастополя бурно обсуждают ДТП с участием шести автомобилей на перекрестке улиц Хрусталева и Промышленная в районе МРЭО.

Видеоролик и фотографии опубликованы в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» соцсети Вконтакте.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать об автомобилях, которые теперь придется восстанавливать тому, кого признают виновным в случившемся.

По версии пострадавшей стороны, виновником дорожно-транспортного происшествия является водитель «Мерседеса», который уснул за рулем и надавил на газ. Он и припечатал к обочине сразу пять автомобилей, ожидающих на светофоре.

«Водитель кабана уснул и нажал на газ до отсечки», — рассказал Тимка Вавилин, назвавший себя одним из пострадавших.

Пока некоторые жалеют соню, которому теперь придется за свой счет ремонтировать пять чужих автомобилей, другие в своих комментариях поддерживают тех, кого он лишил средств передвижения.

Ирония судьбы в том, что это ДТП произошло прямо на глазах у сотрудников ГИБДД.

Невзирая на зрелищность этого, к счастью, обошедшегося без жертв и пострадавших, происшествия, Павел Чеченев напомнил, что «прошлогодний рекорд на Молочке еще не побит».

В тексте использованы материалы: Форпост

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