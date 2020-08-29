Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 29 августа
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 29 августа.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность ( 5 класс), г. Севастополь), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 30, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 79 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 82 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 83 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 31, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 30, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 75 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 79 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 24, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
МЧС предупредило о сильных осадках и штормовом ветре в Крыму. Сильные дожди с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются сегодня в Крыму.
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму. Летнее тепло не покинет Крым и в начале осени.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 28 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 28 августа.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 27 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 27 августа.
В Сингапуре за долги продали «Севастополь»
В Сингапуре за долги продали судно «Севастополь» российской компании «Гудзон, которая попала под санкции.
Обещанию Аксенова решить проблему водоснабжения Крыма исполнилось шесть лет
Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Крыма.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
26 августа
В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом
14 часов назад
Суровые муравьи и другие опасные насекомые захватывают Крым
К Крыму подбираются суровые даже по меркам южноамериканской природы аргентинские муравьи – опасные сельхозвредители. На побережье Средиземного моря, за тысячи километров от исконных мест обитания «аргентинцев», уже сформировалась суперколония. И она неуклонно расширяет границы своих владений.