Подрядчик строительства многоэтажек под Симферополем обвиняется в мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении подрядчика строительства двух многоэтажных домов в Симферопольском районе.

Ранее он нанес ущерб бюджету Крыма на общую сумму 331 млн рублей, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», – говорится в сообщении.

Кроме этого, продолжается проверка соблюдения требований законодательства со стороны должностных лиц Службы капитального строительства Республики Крым. Меры прокурорского реагирования будут определены по результатам проверки.

Ранее доследственная проверка была начата по факту нанесения подрядчиком бюджету Крыма ущерба в размере 331 млн рублей. Служба капитального строительства Республики Крым заключила государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ двух 160-квартирных жилых домов в поселке Гвардейское Симферопольского района, цена контракта составила более 703 млн рублей.

При этом сумма авансового платежа увеличена до 70% без предоставления обеспечения исполнения контракта. Служба капстроя Крыма перевела подрядчику аванс в размере 331 млн рублей, но последний взятые на себя обязательства не выполнил – не предоставил обеспечительные меры в виде банковской гарантии. Это привело к нанесению ущерба республиканскому бюджету.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму браконьер получил срок и миллионный штраф за вылов креветки. 27-летнего крымчанина приговорили к трем годам условного лишения свободы и возмещению ущерба более чем в четыре миллиона рублей за незаконную добычу креветки в период действия ограничений на ее вылов.

Туриста, закурившего на АЗС в Крыму отправили в СИЗО. Потребовавших прекратить нарушение сотрудников заправочного комплекса он урезонивал кулаками.

«Уронивший» подругу с балкона севастополец вернется в тюрьму. В Севастополе вынесли приговор мужчине, по вине которого погибла женщина, с которой он жил.

В Крыму за мошенничество задержали представителя главы Чечни. Его подозревают в организации ОПГ и фальсификации документов с целью завладения чужим имуществом.