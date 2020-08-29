Озеленению симферопольских парков мешают вандалы

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В Детском и Гагаринском парках крымской столицы весной и осенью сажают декоративные деревья и кустарники, но вандалы их ломают и выкапывают.

Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал директор МБУК «Детский парк» Виталий Ратковский.

– Обновление зеленых насаждений идет каждый год. У нас в парках, Детском и Гагаринском, весной и осенью сажают декоративные деревья и кустарники, которые, к сожалению, вандалы ломают и выкапывают, — рассказал Виталий Ратковский.

По его словам, в парках им. Т. Г. Шевченко, Ю. А. Гагарина (со стороны ул. Мичурина) и сквере им. К. А. Тренева запланирована компенсационная осенняя посадка деревьев. Саженцы выделит «Горзеленхоз».

Ратковский напомнил, что прошлой осенью в Детском парке появилась аллея семейных деревьев. «Этой осенью хотим повторить акцию, но уже на территории Гагаринского парка и сквера им. Тренева. Сейчас специалисты думают над тем, какие растения и где посадить. Так что скоро анонсируем это мероприятие», — сказал он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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