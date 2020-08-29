На пожарах в Крыму спасли из огня двух человек

Во время тушения двух пожаров сотрудникам МЧС чудом удалось спасти двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о первом пожаре поступило около половины шестого утра из села Желябовка Нижнегорского района. Прибывшее на место подразделение пожарно-спасательной части установило, что горит частный дом: к тому моменту огонь уже охватил жилые помещения и кровлю.

Во время разведки сотрудники МЧС обнаружили, что в горящем доме находилась хозяйка. Женщину удалось спасти. Пожар спустя некоторое время был ликвидирован, площадь возгорания составила 56 квадратных метров.

Вызов на второй пожар поступил днем в половине третьего: горела хозпостройка на территории частного дома в Евпатории. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного отряда провели разведку горящего строения и в одной из жилых комнат примыкающего к пристройке дома обнаружили мужчину, который из-за дыма не мог выбраться самостоятельно.

«Звеном газодымозащитной службы (мужчина – ред.) был выведен в безопасную зону. Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Пожар удалось потушить на площадь в 10 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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