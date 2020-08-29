Минимущества Крыма судится за очередной объект Дома творчества писателей

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым хочет истребовать в судебном порядке в государственную собственность очередную часть комплекса «Дом творчества писателей «Коктебель», принадлежащую украинской компании.

Соответствующий иск опубликован в системе «Электронное правосудие».

«Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд РК к Обществу с ограниченной ответственностью «Медведь Плюс» с требованием истребовать из чужого незаконного владения в пользу Республики Крым нежилое здание, литер А, общей площадью 512,6 кв. м, расположенное по адресу: пгт. Коктебель, ул. Ленина, д. 110 пом. 1-Н», – говорится в определении суда.

Согласно данным электронной системы арбитражных исков, ответчик – ООО «Медведь Плюс» – зарегистрирован в Харькове (Украина).

Глава минимущества РК Лариса Кулинич сообщила Крыминформу, что обсуждаемый иск является частью претензионной работы крымского правительства, направленной на возвращение данного объекта в собственность республики. «Действительно, в иске, поданном минимущества Крыма к ООО «Медведь Плюс», речь идет о возвращении в государственную собственность части комплекса «Дом творчества писателей «Коктебель», – сообщила она. – В дальнейшем в случае выявления фактов нарушения действующего законодательства при приобретении в частную собственность имущества, ранее находившегося в государственной собственности, уполномоченными органами также будет вестись работа по возврату таких объектов в собственность государства».

Имущество Дома творчества писателей «Коктебель», разбазаренное украинскими чиновниками, вернули в государственную собственность республики в конце января 2016 года.

В марте 2017 года группа лиц, имевших отношение к управлению объектами Дома творчества в украинские времена, пыталась с помощью документов сомнительного происхождения получить право собственности на корпуса, принадлежащие республике с 2014 года.

В том же году Корпорация развития Крыма провела открытый конкурс, на основании которого определила исполнителя по разработке концепции культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк» – им стал индивидуальный предприниматель Бояков Э. В. – известный деятель культуры, театральный режиссер, член Русского художественного союза.

Однако в 2019 корпорация подала на Боякова иск в суд для взыскания пени за просроченную концепцию проекта культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк». Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск частично.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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