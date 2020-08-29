Минэкономразвития РФ сокращает финансирование Крыма

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Вслед на Министерством финансов РФ урезать «содержание» Крыму и Севастополю предложило Минэкономразвития.

Окончательное решение пока не принято, но соответствующий документ уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Федеральную целевую программу развития РК и Севастополя продлили еще на 2 года – по 2024 год включительно. На этот добавленный период правительство РФ обещает выделить полуострову 300 млрд рублей. А вот на ближайшие 2 года финансирование сокращается.

В целом, объем средств снижается на 19, 2 млрд рублей «в связи с рисками неосвоения по объектам и мероприятиям ФЦП в 2020 году». В числе прочего сокращаются суммы по по линии Минобрнауки – на 519 млн рублей и Минздрава – на 87,2 млн рублей (эти средства планировалось выделить на создание детского реабилитационного центра мирового уровня, но потом заявили, что потребности в средствах нет).

В итоге, в 2021 году на ФЦП предполагается выделить 84,6 млрд рублей, в 2022 – 91,4 млрд.

Напомним, Минфин предлагает сократить объем финансирования Крыма на 8,5 млрд рублей в текущем году и на 9,1 млрд в следующем.

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