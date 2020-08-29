Происшествия
Лже-мебельщик в Крыму выманил у граждан почти 200 тысяч рублей
Житель Симферополя подозревается в совершении мошенничества на сумму почти 200 тысяч рублей.
Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Симферополю.
«Подозреваемый, используя поддельные договоры и личные данные, взял предоплату под предлогом изготовления мебели, но в установленный срок не выполнил обязательств и перестал выходить на связь», - говорится в сообщении.
60-летний мужчина, который ранее уже был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, взял у 63-летней женщины 105 тысяч рублей под предлогом изготовления мебели. Также он взял 90 тысяч рублей у жительницы Челябинской области, на которые она заказала изготовление кухонной мебели в свою квартиру в Ялте. Эту работу мужчина не выполнил.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе бездомный избил и ограбил студента. В Симферополе полиция задержала мужчину без определенного места жительства, которого обвиняют в нападении на студента.
Крымчанин украл 38 дорожных плит. Полицейские в Красногвардейском районе задержали подозреваемого в хищении 38-ми дорожных плит.
Севастопольцы за день перевели мошенникам более 400 тысяч рублей. В Севастополе 7 человек пострадало от действий телефонных мошенников. В общей сложности за сегодняшний день они перевели на счета злоумышленников более 400 тысяч рублей.
В Симферополе вор обокрал фирму четыре раза ради спиртного. В крымской столице задержали вора-рецидивиста за серию мелких краж из офиса местной компании.
COVID-19 подтвержден у 14 человек в Севастополе
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Севастополе за минувшие сутки.
В Крыму 76 новых заражений коронавирусом
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.
Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму
Не самым лучшим образом начинается театральный сезон для любимца публики, особенно ее женской части, Дмитрия Певцова. Актер заболел и теперь вряд ли сможет открыть сезон родного Ленкома - он назначен на 2 сентября.
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
26 августа
Суровые муравьи и другие опасные насекомые захватывают Крым
К Крыму подбираются суровые даже по меркам южноамериканской природы аргентинские муравьи – опасные сельхозвредители. На побережье Средиземного моря, за тысячи километров от исконных мест обитания «аргентинцев», уже сформировалась суперколония. И она неуклонно расширяет границы своих владений.