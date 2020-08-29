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Происшествия

Лже-мебельщик в Крыму выманил у граждан почти 200 тысяч рублей

12:57 суббота, 29 августа 2020

Житель Симферополя подозревается в совершении мошенничества на сумму почти 200 тысяч рублей.

Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Симферополю.

«Подозреваемый, используя поддельные договоры и личные данные, взял предоплату под предлогом изготовления мебели, но в установленный срок не выполнил обязательств и перестал выходить на связь», - говорится в сообщении.

60-летний мужчина, который ранее уже был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, взял у 63-летней женщины 105 тысяч рублей под предлогом изготовления мебели. Также он взял 90 тысяч рублей у жительницы Челябинской области, на которые она заказала изготовление кухонной мебели в свою квартиру в Ялте. Эту работу мужчина не выполнил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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