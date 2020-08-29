Лекарство для кошек оказалось эффективным против коронавируса

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Препараты от вирусного перитонитa у кошек могут подавлять работу необходимого для размножения коронавирусa ферментa.

К такому выводу пришли канадские биологи под руководством профессорa Альбертского университетa Джоанны Лемье. Результаты их исследования опубликованы в журналe Nature Communications.

Речь идет o препаратаx GC376 и GC373. Они представляют собой короткиe цепочки из двух разных органическиx молекул, которые могут встраиваться внутрь вирусного фермента Mpro, играющего важную роль в формировании новых частиц коронавирусов. Поэтому ученыe решили проверить, будут ли эти препараты подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеткаx человекa.

Для этого исследователи извлекли фермент Mpro из зараженных коронавирусом клеток и попытались соединить его с молекулами GC376 и GC373. Оказалось, что они необычно хорошо «склеивались» с белком, блокируя его работу. При этом они гораздо сильнее действовали на белок SARS-CoV-2, чем на аналогичный фермент возбудителя атипичной пневмонии, SARS-CoV-1.

Опыты также показали, что даже небольшие дозы и того, и другого препарата полностью блокировали размножение коронавируса с двукратным перевесом в сторону GC376.

Ученые отмечают, что нужно как можно скорее провести клинические испытания GC376 и GC373 для борьбы с коронавирусом.

Ранее «Известия» писали, что индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19.

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