Крымский Донбасс: в Севастополе выросли настоящие терриконы

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В Севастополе появилась еще одна несанкционированная свалка.

Кучу грунта, строительных отходов, поломанных железобетонных изделий, отходов резины, древесины и кусков бетона обнаружили сотрудники Севприроднадзора на улице Альминская в Балаклавском районе.

Сейчас по факту сброса несанкционированных отходов возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

В Севприроднадзоре обратились к жителям Севастополя с просьбой сообщать о подобных нарушениях природоохранного законодательства по телефону «горячей линии» 49-29-40. Фото- и видеоматериалы будут играть ключевую роль при привлечении нарушителей к ответственности, утверждают в ведомстве.

Там напомнили, что за нарушение требований охраны окружающей среды предусмотрены штрафы от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рубелей – для должностных лиц, от 40 до 50 тысяч рублей – для предпринимателей и от 300 до 400 тысяч рублей для юрлиц. В двух последних категорий штраф может быть заменен двухмесячной приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, ранее горы строительных отходов были обнаружены в заказнике «Байдарский» - как выяснилось, его туда несанкционированно свозили грузовиками из пансионата «Мрия».

По информации «Первого Севастопольского», за три месяца курортный комплекс вывалил тонны стройотходов на территории сел Передовое, Широкое, Тыловое, Подгорное и Озерное.

Тогда руководство «Мрии» признало вину субподрядчика «Ялта-Стройинвест» (является подрядчиком компании «Стройсервис - 62»), и после вскрывшихся фактов договор с компанией расторгли. В «Стройсервис-62» заверили, что грузовики принадлежат другому предпринимателю.

Ранее аналогичные свалки были обнаружены активистами в селах Орлиное и Передовое. Отдельные муниципальные депутаты по неизвестным мотивам это согласовали и даже предоставили для этого свои земельные участки.

К слову, кроме строительного мусора, в Севастополе встречаются и несанкционированные свалки биологических отходов. В апреле этого куча свиных шкур была обнаружена в балке Бермана.

В тексте использованы материалы: Форпост

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