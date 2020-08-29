Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму намерены ликвидировать 39 подземных скважин ● Сможет ли флора и фауна Крыма пережить засуху ● В понедельник часть Симферополя останется без воды ● Обещанию Аксенова решить проблему водоснабжения Крыма исполнилось шесть лет ● Жителям Крыма рекомендуют использовать минимум воды для личной гигиены
Крымские власти выделили 200 млн на сокращение потерь воды
фото © Новости Крыма
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма получит деньги на сокращение потерь воды в распределительной сети.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.
«Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым бюджетные ассигнования в сумме 200 000 000 рублей на непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 тысяч кубометров в сутки», - говорится в документе.
Отмечается, что ведомство до 25 декабря должно представить отчет об использовании выделенных средств.
24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Республики Крым из-за сильной засухи начался первый этап ограничений водоснабжения. Суточный отбор воды снизился до 140 тысяч кубометров и прекращено горячее водоснабжение.
Второй этап начнется 31 августа. Будет введена подача воды по графику и отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубометров в сутки. Третий этап начнется 7 сентября. Он предусматривает снижение водопотребления до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по графику - утром и вечером.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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