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Водный кризис

Крымские власти выделили 200 млн на сокращение потерь воды

15:32 суббота, 29 августа 2020
Крымские власти выделили 200 млн на сокращение потерь воды

фото © Новости Крыма

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма получит деньги на сокращение потерь воды в распределительной сети.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

«Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым Министерству жилищно-коммунального хозяйства  Республики Крым бюджетные ассигнования в сумме 200 000 000 рублей на непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 тысяч кубометров в сутки», - говорится в документе.

Отмечается, что ведомство до 25 декабря должно представить отчет об использовании выделенных средств.

24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Республики Крым из-за сильной засухи начался первый этап ограничений водоснабжения. Суточный отбор воды снизился до 140 тысяч кубометров и прекращено горячее водоснабжение.

Второй этап начнется 31 августа. Будет введена подача воды по графику и отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубометров в сутки. Третий этап начнется 7 сентября. Он предусматривает снижение водопотребления до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по графику - утром и вечером.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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