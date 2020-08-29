Какие маски наиболее эффективны против коронавируса

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Самодельные хлопковые маски могут предотвратить попадание в воздух 99,9% содержащих коронавируса капель, когда кто-то кашляет или говорит, но хирургические маски для лица предотвращают это на 100%.

Это утверждается в отчете исследователей, изучивших эффективность хирургических масок и домашних однослойных хлопковых покрытий для лица.

Появились новые доказательства того, что ношение масок может помешать инфицированному человеку передать коронавирус другим людям, сообщает Daily Mail.

Новое исследование показало, что самодельные хлопковые маски предотвращают разбрызгивание в воздухе 99,9 процентов заразных капель при кашле или разговоре, а хирургические маски предотвращают попадание капель на 100 процентов.

Команда из Института Рослина при Эдинбургском университете утверждает, что полученные результаты показывают важность ношения маскировки лица в общественных местах.

«Мы знали, что маски для лица из различных материалов в разной степени эффективны при фильтрации мелких капель, - рассказывает ведущий исследователь доктор Игнацио Мария Виола, лектор инженерной школы Эдинбургского университета. – Однако, когда мы специально посмотрели на те более крупные капли, которые считаются наиболее опасными, мы обнаружили, что даже простейшая однослойная хлопковая маска ручной работы чрезвычайно эффективна».

Тесты показали, что человек, стоящий в шести футах (1,83 м) от кого-то без маски, имел в 1000 раз больший риск вдохнуть содержащие коронавирус капли, чем тот, кто стоял в 1,5 футах (примерно в полуметре) от кашляющего человека в маске. Более того, даже самодельная однослойная хлопковая маска уменьшила количество инфекционных капель более чем в 1000 раз.

В ходе исследования ученые тестировали два типа масок: хирургические маски и однослойные хлопковые маски.

Исследователи провели моделирование двух типов. В первом был задействован манекен, выбрасывающий флуоресцентные капли, а во втором – разговаривающие и кашляющие добровольцы. Ученые использовали лазерную пластину для количественного определения количества капель в воздухе и ультрафиолетовый свет для тех частиц, которые упали на поверхность.

Когда на манекене была одна из двух лицевых масок, при разговоре или кашле выделялось менее одной частицы из 1000. Когда шесть добровольцев заговорили и закашлялись, в воздух без маски оказалось разбрызгано от десятков до тысяч частиц.

Хирургическая маска показала себя немного более эффективной, чем самодельная маска, потому что не пропускала в воздух никаких частиц.

В исследовании рассматривались только крупные респираторные капли, а не аэрозольные микрочастицы (крошечные частицы размером менее пяти микрометров - меньше, чем частица пыльцы). Такие мельчайшие частицы могут «зависать» в воздухе часами, в отличие от более крупных частиц, которые приземляются на поверхность в течение нескольких секунд.

«Если позже выяснится, что аэрозольная передача служит значительным фактором распространения инфекции, то наши результаты могут переоценить эффективность ношение на лице маски, – утверждает команда исследователей. – Использование маски снижает вероятность того, что кто-то неосознанно заразился вирусом и передаст его».

В нескольких исследованиях ранее было обнаружено, что различные типы масок могут предотвратить попадание капель в дыхательную систему. Одно исследование показало, что капли размером от 20 до 500 микрометров, выбрасываемые кем-то во время разговора, блокируются, когда рот покрывается салфеткой из махровой ткани.

Другое исследование показало, что ношение респиратора N99 оказалось наиболее эффективным для снижения риска коронавируса, в то время как использование хлопковой футболки или воротника в качестве прикрытия для лица практически не создавало никаких препятствий.

В тексте использованы материалы: МК

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