Химпредприятие Армянска задолжало зарплату более 4000 сотрудников

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении химического предприятия Армянска по факту невыплаты зарплаты.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предприятие задолжало зарплату 4123 сотрудникам.

«Установлено, что у одного из химических предприятий города имелась задолженность по заработной плате за июль текущего года перед 4123 работниками в размере более 28 млн рублей», - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла руководству предприятия представление, по результатам рассмотрения которого долг погашен в полном объеме. «Прокурор города в отношении юридического лица возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы… совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение)», - уточнили в прокуратуре.

В Армянске расположено крупное химическое предприятие - армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» (завод «Крымский Титан»). Предприятие является градообразующим для города.

В ноябре прошлого года депутат крымского парламента Илья Донченко заявлял, что сотрудники завода не получают компенсацию за работу сверхурочно с 2014 года. В 2018 году после остановки завода из-за превышения допустимой нормы концентрация вредных веществ в воздухе руководство завода обещало повысить на 10% зарплату своим сотрудникам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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