Гимнастка из Крыма получила именную звезду в Киеве

Украинская гимнастка из Крыма, бронзовая призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова получила именную награду на «Площади звезд» в Киеве возле ТРЦ Gulliver в четверг, 27 августа.

«Когда узнала новость о том, что мне будут открывать звезду, эмоции переполняли. Это была всегда мечта, чтобы я получила признание именно у себя дома, именно в своей стране. Когда ты на протяжении 17 лет упорно делаешь все для того, чтобы флаг Украины поднимался как можно чаще, когда вот именно страна тебя оценивает, это самое дорогое для спортсмена. Поверьте: нам многого не надо, просто нужно, чтобы труд был оценен», – написала гимнастка у себя в Instagram.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил государственные стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр. В числе получателей стипендии – Анна Ризатдинова.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в сентябре 2016 года назвал Ризатдинову лучшей спортсменкой страны. На Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро Ризатдинова завоевала бронзовую олимпийскую медаль. Гимнастка родом из Симферополя.

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