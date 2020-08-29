Эксперты спрогнозировали результаты выборов главы Севастополя

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Электоральная поддержка основных соперников врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева на предстоящих выборах выросла, но это не поможет им победить действующего главу города.

Такое мнение высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева на круглом столе «Единый день голосования 2020: сценарий кампаний и прогноз результатов», который состоялся в Москве.

«Сильный конкурент может просто подтвердить свой статус на выборах, уступив победу более сильному кандидату, каковым на предстоящих выборах является Развожаев. Из сегодняшних кандидатов в прошлых выборах принимали участие двое: Иван Ермаков и Илья Журавлев. Тогда они получили более двух процентов и более семи процентов голосов соответственно. На предстоящих выборах можно прогнозировать определенный рост электоральной поддержки у этих кандидатов, но этого не будет достаточно для того, чтобы победить Развожаева», - цитирует Киселеву пресс-служба ФоРГО.

Говоря о ситуации с кандидатом от КПРФ Романом Кияшко, который не смог преодолеть «муниципальный фильтр», эксперт отметила, что в Севастополе смены лидера местного отделения КПРФ не было, при этом первый секретарь горкома коммунистов Василий Пархоменко ни на одних выборах губернатора не баллотировался на эту должность.

«КПРФ дважды номинировало в кандидаты Романа Кияшко, которому в 2020 году отказано в регистрации, а в 2017 году его электоральный рейтинг не дотянул до 17%. При этом Роман Кияшко заявлял, что является «наиболее сильным и опасным конкурентом» Михаилу Развожаеву», - пояснила Киселева.

Социолог предполагает, что в этом случае Кияшко руководствовался достижениями коммунистов на последних выборах Заксобрания.

«Действительно, сравнивая динамику электоральной поддержки коммунистов в Севастополе на выборах Законодательного собрания в 2014 и 2019 годах, мы можем констатировать ее рост в несколько раз. Но, во-первых, личный рейтинг и рейтинг партии не являются идентичными. Во-вторых, факторы, влияющие на голосование за кандидата от партии и за список самой партии, далеко не всегда совпадают. И, в-третьих, статус сильного конкурента не является достаточным для победы», - убеждена эксперт.

Выборы губернатора Севастополя состоятся 13 сентября. В них примут участие шесть кандидатов: Михаил Развожаев («Единая Россия»), Александр Романович («Справедливая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России»), Илья Журавлев (ЛДПР), Анастасия Романенко («Демократическая партия России») и Ярослав Яковенко («Партия прогресса»).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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