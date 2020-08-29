Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +25
море +24

Общество

Аномальная жара вернется в Крым в сентябре

17:57 суббота, 29 августа 2020
Аномальная жара вернется в Крым в сентябре

фото © Новости Крыма

Первые дни сентября в Крыму будут аномально жаркими. К середине следующей недели столбики термометров покажут +39 градусов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Впереди знойная, жаркая погода. На следующей неделе ночами будет +15…+20. Днем начнем с 30…+35, а к середине недели ожидается повышение до +34…+39. Это заявка на повтор абсолютных температурных рекордов для этих дней. Последний раз что-то подобное наблюдалось в 2015 году, когда столбики термометров поднимались до 35,7 градусов», - подчеркнул специалист.

По его данным, средняя температура в сентябре согласно многолетним наблюдениям должна составлять +11 градусов ночью и +23 градуса днем. Однако показатели, которые будут наблюдаться в начале осени, считаются аномальными, подтвердил Тишковец. Долгосрочные прогнозы показывают, что в этот раз сентябрь окажется минимум на 2 градуса теплее, чем обычно.

«Я думаю, что весь сентябрь температура будет минимум на два градуса теплее, чем положено по климатической норме. По количеству осадков дефицит будет достигать 40-60%», - предупредил Тишковец.

Ранее эксперт заявил, что сентябрь в крымской столице будет засушливее обычного. Нормальное количество осадков в этот период в городе составляет 42 мм, говорит синоптик, но в этот раз выпадет не более 10 мм. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в других регионах полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе. Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе в середине дня.

МЧС предупредило о сильных осадках и штормовом ветре в Крыму. Сильные дожди с грозами, градом и шквальным ветром ожидаются сегодня в Крыму.

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму. Летнее тепло не покинет Крым и в начале осени.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 28 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 28 августа.

Происшествия
В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру

В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру

В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.

Власть
Крымский Донбасс: в Севастополе выросли настоящие терриконы

Крымский Донбасс: в Севастополе выросли настоящие терриконы

В Севастополе появилась еще одна несанкционированная свалка.

Власть
В Севастополе устроили бои с участием российских танков и вертолетов

В Севастополе устроили бои с участием российских танков и вертолетов фото

В севастопольском филиале парка «Патриот» проходит российский VI Международный военно-технический форум «Армия-2020».

Коронавирус в Крыму
В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

В Крыму 76 новых заражений коронавирусом

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации