Аномальная жара вернется в Крым в сентябре

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Первые дни сентября в Крыму будут аномально жаркими. К середине следующей недели столбики термометров покажут +39 градусов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Впереди знойная, жаркая погода. На следующей неделе ночами будет +15…+20. Днем начнем с 30…+35, а к середине недели ожидается повышение до +34…+39. Это заявка на повтор абсолютных температурных рекордов для этих дней. Последний раз что-то подобное наблюдалось в 2015 году, когда столбики термометров поднимались до 35,7 градусов», - подчеркнул специалист.

По его данным, средняя температура в сентябре согласно многолетним наблюдениям должна составлять +11 градусов ночью и +23 градуса днем. Однако показатели, которые будут наблюдаться в начале осени, считаются аномальными, подтвердил Тишковец. Долгосрочные прогнозы показывают, что в этот раз сентябрь окажется минимум на 2 градуса теплее, чем обычно.

«Я думаю, что весь сентябрь температура будет минимум на два градуса теплее, чем положено по климатической норме. По количеству осадков дефицит будет достигать 40-60%», - предупредил Тишковец.

Ранее эксперт заявил, что сентябрь в крымской столице будет засушливее обычного. Нормальное количество осадков в этот период в городе составляет 42 мм, говорит синоптик, но в этот раз выпадет не более 10 мм. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в других регионах полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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