Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 76 новых заражений коронавирусом ● Российский актер Певцов заболел пневмонией после отдыха в Крыму ● В Севастополе не могут найти туристку, у которой при тестировании выявили коронавирус ● В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19 ● Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы
COVID-19 подтвержден у 14 человек в Севастополе
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Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Севастополе за минувшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 29 августа зарегистрировано 14 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие – люди в возрасте от 27 до 83 лет, из которых 13 пациентов – это местные жители, еще один положительный тест у отдыхающей. В одном из случаев женщина отказалась ложиться в больницу. Роспотребнадзор подал в суд иск о принудительной госпитализации», - говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 502 человека. В настоящий момент в стационарах находится 67 человек. Выздоровели 395 человек, из них девять за минувшие сутки, 18 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 150 человек, в городской больнице №9 –125. Под наблюдением по месту жительства – 217 человек.
Всего в республике зарегистрировано 2347 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1624 человека, из них 44 за прошедшие сутки. С начала пандемии скончались 30 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Севастополе не могут найти туристку, у которой при тестировании выявили коронавирус. В правительстве Севастополя сообщают о том, что в городе продолжаются поиски туристки, у которой по результатам тестирования выявили коронавирус.
В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19. По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.
Два человека с COVID-19 скончались за сутки в Крыму. Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Крыму.
В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом. За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.
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