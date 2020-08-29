COVID-19 подтвержден у 14 человек в Севастополе

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Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Севастополе за минувшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 29 августа зарегистрировано 14 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие – люди в возрасте от 27 до 83 лет, из которых 13 пациентов – это местные жители, еще один положительный тест у отдыхающей. В одном из случаев женщина отказалась ложиться в больницу. Роспотребнадзор подал в суд иск о принудительной госпитализации», - говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 502 человека. В настоящий момент в стационарах находится 67 человек. Выздоровели 395 человек, из них девять за минувшие сутки, 18 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 150 человек, в городской больнице №9 –125. Под наблюдением по месту жительства – 217 человек.

Всего в республике зарегистрировано 2347 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1624 человека, из них 44 за прошедшие сутки. С начала пандемии скончались 30 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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