Водный кризис
Развитие сюжета: Крымская торговая сеть исключила дефицит бутилированной воды ● В Симферополе не соблюдаются графики подачи воды ● Власти обещают, что Севастополю воды хватит до декабря ● Глава Керчи уверяет, что в городе не будут ограничивать подачу воды ● Автомойки Симферополя пока не планируют отключать от водоснабжения
Жителям Крыма рекомендуют использовать минимум воды для личной гигиены
фото © Podrobnosti.ua
В связи с дефицитом воды в Крыму, местные власти опубликовали рекомендации для населения по водопотреблению, в которых указано, что для личной гигиены человеку необходимо не больше 4 литров воды в сутки.
Такое же количество воды, согласно этим рекомендациям, необходимо для питья и приготовления пищи, для санитарных потребностей в сутки – 18 литров.
В рекомендациях также содержатся советы по хранению воды.
26 августа глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сказал, что засуха на полуострове «превзошла все ожидания». По его словам, власти были уверены, что воды в водохранилищах хватит до осени.
С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пользователю керченского пляжа велели убрать рекламу. Минкурортов РК провели рейд по пляжам Керчи.
В Симферополе не соблюдаются графики подачи воды. Жители крымской столицы жалуются на то, что введенные 24 августа графики подачи воды не соблюдаются.
«Переломать ноги»: крымчане о ремонте улиц. Большое количество вопросов вызвали у жителей Севастополя ведущиеся и уже законченные ремонты улиц в Гагаринском районе города.
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Жителям Крыма рекомендуют использовать минимум воды для личной гигиены фото
В связи с дефицитом воды в Крыму, местные власти опубликовали рекомендации для населения по водопотреблению, в которых указано, что для личной гигиены человеку необходимо не больше 4 литров воды в сутки.
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