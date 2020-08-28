Жителям Крыма рекомендуют использовать минимум воды для личной гигиены

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В связи с дефицитом воды в Крыму, местные власти опубликовали рекомендации для населения по водопотреблению, в которых указано, что для личной гигиены человеку необходимо не больше 4 литров воды в сутки.

Такое же количество воды, согласно этим рекомендациям, необходимо для питья и приготовления пищи, для санитарных потребностей в сутки – 18 литров.

В рекомендациях также содержатся советы по хранению воды.