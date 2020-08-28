В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

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В Сингапуре за долги продали судно «Севастополь» российской компании «Гудзон, которая попала под санкции.

Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора по стратегическому развитию и логистике компании Валерий Улискин.

Как ранее сообщалось, руководство порта Сингапура подало иск в суд с намерением продать арестованное российское судно «Севастополь», которое находится под санкциями США.

«Севастополь» был продан в Сингапуре за долги, возникшие из-за американских необоснованных санкций», - сообщил заместитель гендиректора.

Теплоход «Севастополь» принадлежит российской судоходной компании «Гудзон», которая попала под американские санкции в 2018 году из-за сотрудничества с КНДР. В конце февраля 2019 года «Севастополь» прибыл в Сингапур с грузом. По словам представителей компании-судовладельца, во время стоянки в порту в судна возникли проблемы с двигателями, также требовалось топливо. Однако сингапурские судоремонтные компании и поставщики топлива отказались оказывать услуги «Севастополю», так как судно находится под санкциями.

За время вынужденной стоянки судна сумма портовых сборов достигла 1,3 млн сингапурских долларов (61 млн рублей). Тогда Улискин сообщал, что компания не может выплатить такую сумму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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