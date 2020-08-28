В Симферополе не соблюдаются графики подачи воды

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Жители крымской столицы жалуются на то, что введенные 24 августа графики подачи воды не соблюдаются.

Об этом симферопольцы пишут в социальных сетях.

С проблемой столкнулись жители микрорайонов Москольцо и Свобода, а также улиц Маршала Василевского, Гурзуфской и ряда других. Согласно первоначальному графику, опубликованному на портале правительства, воду должны были отключать только в 01:00, однако, по словам горожан, в понедельник, 24 августа, подачу воды прекратили в 23:00. Днем позже воду отключили в 22:00.

«В итоге сидим ни с чем. В понедельник-вторник был нормальная напор, а сегодня с утра едва бежит», — сетуют симферопольцы.

Напомним, накануне вечером на портале правительства РК опубликовали измененный график подачи воды в Симферополе и 39 населенных пунктах республики.

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В Севастополе вместо продуктового рынка уложат автомобильную дорогу. Сталинградский рынок в Севастополе, снесенный в ноябре 2018 года, больше не появится на прежде месте – вместо него здесь обновят дорогу-дублер, которая всегда там находилась.

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