Водный кризис
Развитие сюжета: Власти обещают, что Севастополю воды хватит до декабря ● Глава Керчи уверяет, что в городе не будут ограничивать подачу воды ● Автомойки Симферополя пока не планируют отключать от водоснабжения ● Симферопольцам объяснили причину мутной воды в кранах ● Ученые Севастополя предупреждали о засухе еще 20 лет назад
В Симферополе не соблюдаются графики подачи воды
фото © Новости Крыма
Жители крымской столицы жалуются на то, что введенные 24 августа графики подачи воды не соблюдаются.
Об этом симферопольцы пишут в социальных сетях.
С проблемой столкнулись жители микрорайонов Москольцо и Свобода, а также улиц Маршала Василевского, Гурзуфской и ряда других. Согласно первоначальному графику, опубликованному на портале правительства, воду должны были отключать только в 01:00, однако, по словам горожан, в понедельник, 24 августа, подачу воды прекратили в 23:00. Днем позже воду отключили в 22:00.
«В итоге сидим ни с чем. В понедельник-вторник был нормальная напор, а сегодня с утра едва бежит», — сетуют симферопольцы.
Напомним, накануне вечером на портале правительства РК опубликовали измененный график подачи воды в Симферополе и 39 населенных пунктах республики.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти обещают, что Севастополю воды хватит до декабря. Ранее власти Симферополя тоже обещали что-то подобное.
В Севастополе вместо продуктового рынка уложат автомобильную дорогу. Сталинградский рынок в Севастополе, снесенный в ноябре 2018 года, больше не появится на прежде месте – вместо него здесь обновят дорогу-дублер, которая всегда там находилась.
Глава Керчи уверяет, что в городе не будут ограничивать подачу воды. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин уверяет, что запасов водохранилища, которое питает город, достаточно и вводить график подачи воды не планируется.
Автомойки Симферополя пока не планируют отключать от водоснабжения. Только 19 из 125 автомоек Симферополя работают по системе оборотного водоснабжения, но речи об их отключении пока не идет.
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