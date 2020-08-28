Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.1
воздух +28
море +24

Происшествия

В Симферополе бездомный избил и ограбил студента

В Симферополе полиция задержала мужчину без определенного места жительства, которого обвиняют в нападении на студента.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Преступление было совершено ночью в Центральном районе города. Как сообщил в полицию 21-летний парень, студент одного из вузов, во время прогулки по набережной на него напал неизвестный, избил и отобрал ноутбук с кошельком. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Полиция задержала 30-летнего бездомного, ранее не имевшего проблем с законом. «От задержанного получены признательные показания. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли все похищенное имущество», - сообщили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по ст.161 УК РФ (грабеж). Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцы за день перевели мошенникам более 400 тысяч рублей. В Севастополе 7 человек пострадало от действий телефонных мошенников. В общей сложности за сегодняшний день они перевели на счета злоумышленников более 400 тысяч рублей.

В Симферополе вор обокрал фирму четыре раза ради спиртного. В крымской столице задержали вора-рецидивиста за серию мелких краж из офиса местной компании.

Стащил у спящего три телефона: в Севастополе завелся пляжный вор. На одном из пляжей Севастополя произошла необычная кража.

Симферополец избил сожительницу, отобрал банковскую карту и отправился кутить. Симферопольскими полицейскими задержан подозреваемый в избиении сожительницы и похищении у нее банковской карты.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму

Летнее тепло не покинет Крым и в начале осени.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы

Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы

В учреждении власти уже провели необходимые санэпидмероприятия.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации