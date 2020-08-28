Происшествия
В Симферополе бездомный избил и ограбил студента
В Симферополе полиция задержала мужчину без определенного места жительства, которого обвиняют в нападении на студента.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Преступление было совершено ночью в Центральном районе города. Как сообщил в полицию 21-летний парень, студент одного из вузов, во время прогулки по набережной на него напал неизвестный, избил и отобрал ноутбук с кошельком. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.
Полиция задержала 30-летнего бездомного, ранее не имевшего проблем с законом. «От задержанного получены признательные показания. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли все похищенное имущество», - сообщили в МВД.
Уголовное дело возбуждено по ст.161 УК РФ (грабеж). Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
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