В Симферополе бездомный избил и ограбил студента

В Симферополе полиция задержала мужчину без определенного места жительства, которого обвиняют в нападении на студента.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Преступление было совершено ночью в Центральном районе города. Как сообщил в полицию 21-летний парень, студент одного из вузов, во время прогулки по набережной на него напал неизвестный, избил и отобрал ноутбук с кошельком. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Полиция задержала 30-летнего бездомного, ранее не имевшего проблем с законом. «От задержанного получены признательные показания. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли все похищенное имущество», - сообщили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по ст.161 УК РФ (грабеж). Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

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