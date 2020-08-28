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Коронавирус в Крыму

В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

фото © www.inform.kz

По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 11 новых пациентов – жители города-героя, еще четверо – туристы.

Как сообщает пресс-служба правительства города, младшему из новых пациентов 13 лет, старшему – 65.

«Зарегистрирован семейный очаг – женщина с сыном и дочерью, контактные по ранее заболевшему отцу. Еще одну женщину разыскивают правоохранительные органы – она приехала в город из другого региона и сдала тест, показавший впоследствии положительный результат. На телефонные звонки не отвечает, по указанному в документах адресу не проживает», - сообщили в пресс-службе.

Также за сутки после выздоровления были выписаны еще восемь человек. На сегодняшний день в стационарах Севастополя находятся 64 человека с диагнозом COVID-19. Всего с начала года заболели 488 человек, из них 386 выздоровели, 18 – скончались.

Как сообщалось ранее, в Крыму поставлен новый антирекорд – за сутки коронавирусом заразились сразу 84 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом. За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом. В Республике Крым более 200 работников медицинских учреждений заразились коронавирусом.

Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки. Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтверждено у двух человек в Севастополе.

Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки. Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.

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