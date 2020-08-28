Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы ● Два человека с COVID-19 скончались за сутки в Крыму ● В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом ● В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом ● Школам запретили собирать с родителей на профилактику коронавируса
В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19
фото © www.inform.kz
По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.
Из них 11 новых пациентов – жители города-героя, еще четверо – туристы.
Как сообщает пресс-служба правительства города, младшему из новых пациентов 13 лет, старшему – 65.
«Зарегистрирован семейный очаг – женщина с сыном и дочерью, контактные по ранее заболевшему отцу. Еще одну женщину разыскивают правоохранительные органы – она приехала в город из другого региона и сдала тест, показавший впоследствии положительный результат. На телефонные звонки не отвечает, по указанному в документах адресу не проживает», - сообщили в пресс-службе.
Также за сутки после выздоровления были выписаны еще восемь человек. На сегодняшний день в стационарах Севастополя находятся 64 человека с диагнозом COVID-19. Всего с начала года заболели 488 человек, из них 386 выздоровели, 18 – скончались.
Как сообщалось ранее, в Крыму поставлен новый антирекорд – за сутки коронавирусом заразились сразу 84 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом. За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом. В Республике Крым более 200 работников медицинских учреждений заразились коронавирусом.
Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки. Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтверждено у двух человек в Севастополе.
Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки. Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.
В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19
По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.
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