В Севастополе открылся кинотеатр с самым большим экраном в Крыму

Самый большой кинотеатр Севастополя «Россия» открылся после ремонта, он оснащен современным оборудованием, в том числе в нем установили самый большой экран в Крыму, сообщил ТАСС начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

«Для культурной сферы города это знаковое событие, пожалуй, это лучший кинотеатр в Крыму по своему оснащению, по своему комфорту. Это кинотеатр с огромными возможностями как по звуку, так и по видео. У него самый большой экран в Крыму - по диагонали он 28 м», - сказал Краснолицкий.

Он отметил, что в обновленном кинотеатра три зала: большой и два камерных - для небольших сеансов, например авторского кино. Также оборудована комната для работы жюри во время фестивалей. Уже в пятницу он примет первое такое мероприятие - XVI Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе».

«В отличие от большинства залов по всей стране, кинотеатр «Россия» в Севастополе - государственный кинотеатр. Поэтому политика показа, политика того, какие ценности мы хотим прививать молодому поколению, детям, которые будут сюда ходить, должна быть соответствующей городу-герою Севастополю», - отметил врио губернатора Михаил Развожаев, участвовавший в церемонии открытия кинотеатра.

По данным правительства, кинотеатр «Россия», построенный в середине 1970-х годов на площади имени 50-летия СССР, был первым широкоформатным кинотеатром Севастополя. Ранее сообщалось, что работы в кинотеатре включены в перечень мероприятий нацпроекта «Культура».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: ТАСС

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