В Севастополе не могут найти туристку, у которой при тестировании выявили коронавирус

В правительстве Севастополя сообщают о том, что в городе продолжаются поиски туристки, у которой по результатам тестирования выявили коронавирус.

«Еще одну женщину разыскивают правоохранительные органы – она приехала в город из другого региона и сдала тест, показавший впоследствии положительный результат. На телефонные звонки не отвечает, по указанному в документах адресу не проживает», – говорится в сообщении властей города 28 августа.

О поисках женщины с положительным тестом на COVID-19 сообщалось еще 26 августа.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два человека с COVID-19 скончались за сутки в Крыму. Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Крыму.

В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом. За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом. В Республике Крым более 200 работников медицинских учреждений заразились коронавирусом.

Заражение коронавирусом подтверждено в Севастополе у двух человек за сутки. Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтверждено у двух человек в Севастополе.