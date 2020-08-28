Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19 ● Коронавирус в правительстве Севастополя изменил режим работы ● Два человека с COVID-19 скончались за сутки в Крыму ● В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом ● В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом
В Севастополе не могут найти туристку, у которой при тестировании выявили коронавирус
В правительстве Севастополя сообщают о том, что в городе продолжаются поиски туристки, у которой по результатам тестирования выявили коронавирус.
«Еще одну женщину разыскивают правоохранительные органы – она приехала в город из другого региона и сдала тест, показавший впоследствии положительный результат. На телефонные звонки не отвечает, по указанному в документах адресу не проживает», – говорится в сообщении властей города 28 августа.
О поисках женщины с положительным тестом на COVID-19 сообщалось еще 26 августа.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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