В Севастополе думают, что через 10 лет построят мост через бухту

фото © jalita.com

Проекты моста через Севастопольскую бухту и рокады, которая соединит транспортный переход с дорожной сетью города, прошли только первую стадию инвестиционных обоснований.

Об этом журналистам сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Эти проекты прошли только первую стадию обоснования инвестиций – это очень дорогостоящие проекты. Поэтом пока мы должны сосредоточиться на тех проектах, которые жизненно важны для города, – рассказал он. – Это перспектива точно десяти лет».

Развожаев уточнил, что транспортный каркас города будет обсуждаться в процессе доработки генерального плана, который еще не принят, но находится в «активной фазе его осмысления».

Сейчас между северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром, при ухудшении погоды движение судов прекращается. Идея строительства транспортного перехода через бухту впервые была озвучена в сентябре 2017 года, когда руководство страны поручило губернатору Севастополя проработать возможные варианты.

Ранее сообщалось, что эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту. По информации ведомства, это будет вантовый мост с четырьмя полосами движения (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов – вантов) и подходы к нему общей протяженностью 4 км.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты обещают завершить ремонт Полицейского моста в течение месяца. Ремонт Полицейского моста, который связывает улицу Рузвельта с набережной Ялты, должен быть завершен в течение месяца.

В Крыму заявили, что придумали прибор, видящий сквозь стены. Ученые из Симферополя представили проект машинного зрения, способного распознавать объекты сквозь различные препятствия, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.

Дорогу на Ай-Петри может быть начнут ремонтировать в следующем году. Ремонт участка дороги Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри планируется начать в следующем году.

Спортивный комплекс в Севастополе пообещали построить за год. Чуть больше года займет строительство строительства Спортивного олимпийского комплекса имени 200-летия Севастополя вместо трех лет, как предполагалось изначально, утверждают власти.