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Власть

В Севастополе думают, что через 10 лет построят мост через бухту

В Севастополе думают, что через 10 лет построят мост через бухту

фото © jalita.com

Проекты моста через Севастопольскую бухту и рокады, которая соединит транспортный переход с дорожной сетью города, прошли только первую стадию инвестиционных обоснований.

Об этом журналистам сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Эти проекты прошли только первую стадию обоснования инвестиций – это очень дорогостоящие проекты. Поэтом пока мы должны сосредоточиться на тех проектах, которые жизненно важны для города, – рассказал он. – Это перспектива точно десяти лет».

Развожаев уточнил, что транспортный каркас города будет обсуждаться в процессе доработки генерального плана, который еще не принят, но находится в «активной фазе его осмысления».

Сейчас между северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром, при ухудшении погоды движение судов прекращается. Идея строительства транспортного перехода через бухту впервые была озвучена в сентябре 2017 года, когда руководство страны поручило губернатору Севастополя проработать возможные варианты.

Ранее сообщалось, что эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту. По информации ведомства, это будет вантовый мост с четырьмя полосами движения (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов – вантов) и подходы к нему общей протяженностью 4 км.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Севастополе думают, что через 10 лет построят мост через бухту

В Севастополе думают, что через 10 лет построят мост через бухту

Проекты моста через Севастопольскую бухту и рокады, которая соединит транспортный переход с дорожной сетью города, прошли только первую стадию инвестиционных обоснований.

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