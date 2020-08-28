Власть
В Севастополе думают, что через 10 лет построят мост через бухту
фото © jalita.com
Проекты моста через Севастопольскую бухту и рокады, которая соединит транспортный переход с дорожной сетью города, прошли только первую стадию инвестиционных обоснований.
Об этом журналистам сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
«Эти проекты прошли только первую стадию обоснования инвестиций – это очень дорогостоящие проекты. Поэтом пока мы должны сосредоточиться на тех проектах, которые жизненно важны для города, – рассказал он. – Это перспектива точно десяти лет».
Развожаев уточнил, что транспортный каркас города будет обсуждаться в процессе доработки генерального плана, который еще не принят, но находится в «активной фазе его осмысления».
Сейчас между северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром, при ухудшении погоды движение судов прекращается. Идея строительства транспортного перехода через бухту впервые была озвучена в сентябре 2017 года, когда руководство страны поручило губернатору Севастополя проработать возможные варианты.
Ранее сообщалось, что эксперты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту. По информации ведомства, это будет вантовый мост с четырьмя полосами движения (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов – вантов) и подходы к нему общей протяженностью 4 км.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Ялты обещают завершить ремонт Полицейского моста в течение месяца. Ремонт Полицейского моста, который связывает улицу Рузвельта с набережной Ялты, должен быть завершен в течение месяца.
В Крыму заявили, что придумали прибор, видящий сквозь стены. Ученые из Симферополя представили проект машинного зрения, способного распознавать объекты сквозь различные препятствия, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.
Дорогу на Ай-Петри может быть начнут ремонтировать в следующем году. Ремонт участка дороги Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри планируется начать в следующем году.
Спортивный комплекс в Севастополе пообещали построить за год. Чуть больше года займет строительство строительства Спортивного олимпийского комплекса имени 200-летия Севастополя вместо трех лет, как предполагалось изначально, утверждают власти.
«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников
Родители севастопольских школьников взбунтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.
«Уберите танки от наших домов»: в Севастополе протестуют против стрельбы военных фото
Накануне открытия форума «Армия-2020» в Севастополе на крыше одного из домов в Молочной балке, расположенного рядом с полигоном, где военные проводят стрельбы, появился баннер с надписью «Уберите танки от наших домов».
Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе
Около трети месячной нормы осадков выпало сегодня в Симферополе в середине дня.
Путин завтра приедет в Крым официально открывать трассу «Таврида»
Ранее предполагалось, что запуск четырехполосного движения от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.
26 августа
В Ялте нашли смертельно опасных комаров
24 августа
В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом
6 часов назад
В Севастополе думают, что через 10 лет построят мост через бухту
Проекты моста через Севастопольскую бухту и рокады, которая соединит транспортный переход с дорожной сетью города, прошли только первую стадию инвестиционных обоснований.