В Крыму объявили о подорожании хлеба

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Члены Совета Общественной палаты Республики Крым одобрили повышение цен на хлебобулочные изделия АО «Крымхлеб», за исключением социальных сортов.

Гендиректор предприятия Андрей Венжега пояснил, что повышение цен затронет не всю продукцию и не будет единовременным:

— Ситуация получилась крайне тяжелая и связана с тем, что мы в последний раз повышали цену в 2018 году в октябре. Повышение цены будет колебаться от 7 до 10%.

Повышение будет не одномоментным, а в течение полугода скорее всего. Это плавный процесс. Причина — резкий рост цен на зерно. Если брать по отношению к 2018 году — от 30 до 40%. Рассчитывали, что спокойно пройдем риск повышения цен, но в этому году в связи с долларом, в связи с урожаем получилось так, что цена (на сырье, — ред.) не снизилась. Наши длительные контракты были исчерпаны в июле этого года. Мы уже ценой на хлеб не покрываем (затраты предприятия, — ред.), — сказал он.

Андрей Венжега подчеркнул, что социальные сорта хлеба будут выпускаться в полном объеме и на них цена останется прежней.

Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова отметила, что объективные причины на повышение цен есть:

— Хочу отметить, что цены на хлеб в Крыму на порядок ниже, чем в Южном федеральном округе <…> Ежегодно предприятие несет убытки из-за производства социальных сортов хлеба. На сегодняшний день, учитывая то что в течение двух лет не рассматривалось повышение цены на хлеб, создались объективные причины на то, чтобы их увеличить. Это не говорит о том, что это будет единовременно и на всю продукцию 10%. Есть дорогостоящие сорта хлеба, на которые и будет повышение. На сорта хлеба, которые пользуются большим спросом, будет небольшое повышение цен, — объяснила она.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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