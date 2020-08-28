В Крыму из-за аварии без газа остались 16 тысяч абонентов

В Симферопольском районе 16 тысяч абонентов – домов и квартир – остались без газа из-за аварии на газопроводе.

Об этом сообщили в ГУП РК «Крымгазсети» на своем официальном сайте и на страницах в соцсетях.

По информации предприятия, возле газораспределительной станции Гвардейское (район села Софиевка – ред.) на охранной зоне сетей газораспределения проводились несанкционированные земляные работы. Во время раскопок был поврежден 159-миллиметровый газопровод, из-за чего и пришлось экстренно перекрыть подачу газа около десяти утра в пятницу.

В данный момент предприятие занимается ликвидацией аварийной ситуации, на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

«В период с 29 по 31 августа 2020 года после выполнения комплекса аварийно-восстановительных работ ГУП РК «Крымгазсети» будет осуществлен пуск газа абонентам», - предупредили на предприятии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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