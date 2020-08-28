Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +24
море +25

Власть

В Крыму из-за аварии без газа остались 16 тысяч абонентов

18:27 пятница, 28 августа 2020

В Симферопольском районе 16 тысяч абонентов – домов и квартир – остались без газа из-за аварии на газопроводе.

Об этом сообщили в ГУП РК «Крымгазсети» на своем официальном сайте и на страницах в соцсетях.

По информации предприятия, возле газораспределительной станции Гвардейское (район села Софиевка – ред.) на охранной зоне сетей газораспределения проводились несанкционированные земляные работы. Во время раскопок был поврежден 159-миллиметровый газопровод, из-за чего и пришлось экстренно перекрыть подачу газа около десяти утра в пятницу.

В данный момент предприятие занимается ликвидацией аварийной ситуации, на месте работают аварийно-восстановительные бригады.

«В период с 29 по 31 августа 2020 года после выполнения комплекса аварийно-восстановительных работ ГУП РК «Крымгазсети» будет осуществлен пуск газа абонентам», - предупредили на предприятии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе не соблюдаются графики подачи воды. Жители крымской столицы жалуются на то, что введенные 24 августа графики подачи воды не соблюдаются.

«Переломать ноги»: крымчане о ремонте улиц. Большое количество вопросов вызвали у жителей Севастополя ведущиеся и уже законченные ремонты улиц в Гагаринском районе города.

Власти обещают, что Севастополю воды хватит до декабря. Ранее власти Симферополя тоже обещали что-то подобное.

В Севастополе вместо продуктового рынка уложат автомобильную дорогу. Сталинградский рынок в Севастополе, снесенный в ноябре 2018 года, больше не появится на прежде месте – вместо него здесь обновят дорогу-дублер, которая всегда там находилась.

Власть
В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

В Сингапуре за долги продали «Севастополь»

В Сингапуре за долги продали судно «Севастополь» российской компании «Гудзон, которая попала под санкции.

Власть
«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

«Полный бред!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против требований чиновников

Родители севастопольских школьников взбунтовались: Роспотребнадзор выдвинул требование: если ребенок пропустил хотя бы один учебный день, ему нужно будет принести справку от врача.

Общество
«Уберите танки от наших домов»: в Севастополе протестуют против стрельбы военных

«Уберите танки от наших домов»: в Севастополе протестуют против стрельбы военных фото

Накануне открытия форума «Армия-2020» в Севастополе на крыше одного из домов в Молочной балке, расположенного рядом с полигоном, где военные проводят стрельбы, появился баннер с надписью «Уберите танки от наших домов».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

В Севастополе за сутки 15 человек заболели COVID-19

По состоянию на утро 28 августа в Севастополе были зарегистрированы 15 новых случаев заболевания COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации