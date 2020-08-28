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Коронавирус в Крыму

В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом

09:53 пятница, 28 августа 2020

В Республике Крым более 200 работников медицинских учреждений заразились коронавирусом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения субъекта.

«По состоянию на 21.08.2020 214 сотрудников медицинских организаций Республики Крым заразились новой коронавирусной инфекцией. Из них 133 человека переболели, 81 продолжают лечение. Умерших нет», - подчеркнули в Минздраве РК.

Как ранее сообщалось, с начала пандемии коронавирусом заболели около 40 врачей «скорой медицинской помощи». Об этом рассказал директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко. При этом он отметил, что большинство медиков заразились не на работе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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