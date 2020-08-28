В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом

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За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.

20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта), 1 - завозной из Узбекистана.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 2271 случай новой коронавирусной инфекции. 89 из них завозные из-за границы, 122 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1722 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 338 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3124 человека.

Выздоровевших за весь период – 1580 человек.

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