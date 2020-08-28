Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму более 200 работников больниц заболели коронавирусом ● Школам запретили собирать с родителей на профилактику коронавируса ● Один пациент с COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки ● Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет ● В Феодосии сотрудница роддома заразилась коронавирусом
В Крцму почти сотня новых заражений коронавирусом
фото © Новости Крыма
За 27 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции.
20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта), 1 - завозной из Узбекистана.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 2271 случай новой коронавирусной инфекции. 89 из них завозные из-за границы, 122 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1722 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 338 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3124 человека.
Выздоровевших за весь период – 1580 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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