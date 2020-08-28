«Уронивший» подругу с балкона севастополец вернется в тюрьму

В Севастополе вынесли приговор мужчине, по вине которого погибла женщина, с которой он жил.

Как сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда, трагедия произошла два года назад, 28 августа 2018 года. К этому моменту мужчина и женщина выпивали уже третий день подряд, и между ними случилась заурядная бытовая ссора. Место действия — балкон — определило дальнейший ход событий.

«В ходе перепалки мужчина оттолкнул от себя сожительницу руками. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не удержала равновесие и перевалилась через ограждение балкона, но успела уцепиться за край ограждения руками. Подсудимый пытался помочь ей и втащить за руки обратно на балкон, но не смог», — сообщает пресс-служба суда.

Женщина сорвалась вниз с пятого этажа и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась в больнице.

Суд учел, что преступление — причинение смерти по неосторожности — было совершено после недавнего освобождения из мест лишения свободы, где мужчина уже провел восемь лет. С другой стороны, были приняты во внимание несовершеннолетний ребенок, попытка оказания помощи, явка с повинной и заявленное раскаяние.

В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы на 7 месяцев в исправительной колонии общего режима. Обжаловать это решение подсудимый может в течение десяти дней.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму будут судить водителя, наехавшего на ногу регулировщику. На защищаемом участке федеральной автодороги Керчь — Новороссийск, при попытке направить автомобиль SUZUKI SX4 для проведения досмотра, был травмирован стрелок – регулировщик Крымского отряда государственного предприятия раны Минтранса России.

С найденной в Крыму школьницей из Башкирии работают следователи-криминалисты. Специалисты Следкома работают с 16-летней школьницей из Башкортостана, которая накануне вечером была найдена на полуострове в рамках возбужденного уголовного дела по факту ее безвестного исчезновения.

Крымчанин проведет 13 лет в колонии за насильственные действия в отношении школьницы. Суд приговорил жителя Джанкойского района Крыма к 13 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетней.

Фирма в Крыму заплатит миллионы за незаконную добычу известняка. 19 миллионов рублей компенсации за ущерб придется выплатить в Крыму одному из предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.