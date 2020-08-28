«Уберите танки от наших домов»: в Севастополе протестуют против стрельбы военных

фото © Новости Крыма

Накануне открытия форума «Армия-2020» в Севастополе на крыше одного из домов в Молочной балке, расположенного рядом с полигоном, где военные проводят стрельбы, появился баннер с надписью «Уберите танки от наших домов».

Таким образом, жители местного кооператива отреагировали на проведение боевой подготовки российской армии на полигоне.

По словам владельца указанного дома Дмитрия Маслова, в течение последних дней в нескольких десятках метров от его участка военные проводили стрельбы, а самолеты пролетали над домами на экстремально низкой высоте.

Сейчас, по словам мужчины, жители кооператива намерены собрать подписи под письмом на имя врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева с требованием, чтобы в дальнейшем любые военные маневры проводились за территорией жилой застройки.

«Под Севастополем огромные площади пустующих земель. Там такие полигоны можно построить, что танк потеряется. Зачем же делать это возле кооператива, где живут люди, а дети, гуляя возле дома ходят и собирают после этих стрельб гильзы», – возмущается Маслов.

Форум «Армия-2020» проходит на базе севастопольского филиала российского парка «Патриот». Однако территория относящегося к парку полигона, утверждают жители, не отмечена на кадастровой карте, как земля Министерства обороны России или земля спецназначения. Ее статус, согласно документу – «земли населенных пунктов».

Впрочем, в пресс-службе парка «Патриот» эту информацию опровергают и говорят, что люди, «пользуются неправильной кадастровой картой». В правительстве Севастополя, в свою очередь, добавляют, что земля, на которой располагается полигон парка «Патриот» была передана в федеральную собственность.

Дмитрий Маслов подчеркивает, что жители кооператива не против самого парка «Патриот», у многих такое «соседство» даже вызывает интерес. Их протест связан исключительно с пренебрежением военными правил безопасности для гражданских лиц, проживающих рядом.

«Сам по себе парк «Патриот» – отлично. Выставка военной техники – тоже хорошо. Я бы может и сам сходил, посмотрел. Но то, что они проводят учения и стрельбы в 15 метрах от мест, где гуляют дети, не вкладывается ни в какие рамки», – добавил житель Севастополя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина приняла на вооружение ракеты для уничтожения Крымского моста. Украинская армия приняла на вооружение береговой ракетный комплекс «Нептун».

Военные медики провели учение на крымском полигоне Опук. Военнослужащие подразделения медицинского обеспечения армейского корпуса Черноморского флота провели специальное учение на межвидовом полигоне Опук в Республике Крым.

В России заявили, что перехватили сразу два самолета НАТО около Крыма. Над нейтральными водами Черного моря был замечены самолеты-разведчики Франции и Великобритании.

Украина стягивает военную технику и оружие на границу с Крымом. На границе с Крымом в Херсонской области скапливается украинское оружие. Военные добавили, что в случае необходимости ракеты будут запущены по реальным целям.