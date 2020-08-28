Общество
Суровые муравьи и другие опасные насекомые захватывают Крым
фото © theidealist.ru
К Крыму подбираются суровые даже по меркам южноамериканской природы аргентинские муравьи – опасные сельхозвредители. На побережье Средиземного моря, за тысячи километров от исконных мест обитания «аргентинцев», уже сформировалась суперколония. И она неуклонно расширяет границы своих владений.
Мало того, что эти муравьи вредят полям фермеров, они еще и селятся в домах, а еще, активно и очень быстро размножаясь, вытесняют местных «родственников».
Но эти американские муравьи станут не первыми и не последними мигрантами на полуострове. За последние двадцать лет множество новых видов насекомых перебралось и обосновалось в Крыму. И процесс этот идет все быстрее.
Амфоры с пауками
Шестиногие мигранты движутся с юга. Это, считают ученые, последствия глобального потепления. Меняется климат, и теплолюбивые насекомые осваивают новые территории.
Природа устроена так, что каждое живое существо производит себе подобных с запасом. Лучшие выживут. Остальные или погибнут, или попытаются освоиться за пределами уже обжитой территории. В обычных условиях процесс этот очень медленный.
Но в последнее двадцатилетие сошлись два фактора: изменение климата и выросшая интенсивность перемещения людей и грузов.
Насекомым даже не надо утруждать ноги и крылья - до новых мест можно доехать в чемодане или грузовом контейнере.
Пятнадцать лет назад в Крыму впервые «заявил о себе» закавказский древесный богомол. Теперь именно он - самый крупный представитель отряда богомолов на полуострове (достигает 8 см в длину). В 2019 году была обнаружена гигантская смоляная пчела, поселившаяся на лоджии здания Таврической академии Крымского федерального университета. Родина ее - Япония и Китай.
Если заметите в доме небольшие изящные глиняные «амфоры» - это дело лап еще одного мигранта, азиатской осы сцелифрона. Отважная охотница лепит горшочки из глины, размещая в них яйца и пищу для потомства - парализованных пауков. Оставляет оса эти капсулы в укромных уголках книжных шкафов, складках одежды, висящей на вешалках и других темных местах.
Затрагивают ли каким-то образом шестиногие мигранты наши, человеческие, интересы?
«Помните, прошла волна сообщений о гибели пальм на Южном берегу? Виновника выявили, он тоже из «понаехавших»: южноамериканский пальмовый бурильщик, - рассказал профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ Сергей Иванов. - Гусеницы питаются пальмами, просверливая отверстия в живых сочных частях веерных пальм, что приводит к гибели растений. Но крымские пальмы пришлись по вкусу и другому мигранту, красному пальмовому долгоносику. Этот крупный, до 5 сантиметров, жук родом из Юго-Восточной Азии. Считается, что все эти виды переселились на другие континенты благодаря деятельности человека, например, вместе с посадочным материалом или грузами».
Стремительно добралась до полуострова бабочка самшитовая огневка. Сначала появилась в Германии и там до голых веток съела весь самшит. В 2014 году ее обнаружили на Кавказе в Сочи. Там она сожрала все самшитовые реликтовые рощи, а заодно и самшит, высаженный в парках. С 2015 году отмечена в Крыму. Крым от огневки спасают инсектициды.
Анофилис рядом
Печальное зрелище представляют к концу лета каштаны в Симферополе и других крымских городах.
«Сейчас все каштаны поражены каштановой минирующей молью - не найдете ни одного дерева, у которого бы были целыми листья, без сухих коричневатых проплешин. Эти проплешины - места, выеденные гусеницей этой моли, - объясняет Сергей Иванов. - Причем родина моли до сих пор неизвестна, настолько незаметно было там ее существование. А переселилась - и стала опасным вредителем».
…Каждый год с приходом весны крымские СМИ не устают писать о клещах. Но когда-то не было в Крыму иксодовых клещей, переносящих энцефалит. Это тоже мигранты, пусть и давние. Они прибыли на полуостров вместе с дальневосточными кабанами, которых выпустили в крымские леса.
А что насчет других опасных болезней, переносимых насекомыми? Пока неизвестно, чего ждать в этом смысле от «понаехавших».
Но вот комар-анофилис, переносчик малярии, в Крыму есть. И он как раз из местных. Другое дело, отметил Сергей Иванов, что в Крыму в природной среде нет самого возбудителя, малярийного плазмодия. Но теоретически может появиться. Множество крымчан отдыхают в экзотических странах, в том числе неблагополучных по малярии. И если привезут оттуда болезнь и сложится благоприятная для распространения ситуация, крымские анофилисы смогут стать разносчиками малярии.
Нашествие с юга крымской природе все-таки грозит больше, чем людям. Любой пришелец отнимает ресурсы у местных.
В общем, грабит среди бела дня. И с этим уже ничего не поделаешь.
А в Симферополе пруды и реки захватывает экзотическая красноухая черепаха, приспособившаяся к местным зимам: конкурент местной болотной черепахи, занесенной в Красную Книгу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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