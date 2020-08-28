Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму

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Летнее тепло не покинет Крым и в начале осени.

Первая неделя сентября в Крыму будет «по-летнему теплой», на полуострове ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Крыма.

Отмечается, что воздух прогреется до отметок в +33 градуса, а температура морской воды будет составлять +24-+26 градусов.

«Первая неделя сентября тоже обещает быть по-летнему теплой. Ласковое крымское лето продолжается», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: МК

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