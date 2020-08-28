Общество
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму
фото © Новости Крыма
Летнее тепло не покинет Крым и в начале осени.
Первая неделя сентября в Крыму будет «по-летнему теплой», на полуострове ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Крыма.
Отмечается, что воздух прогреется до отметок в +33 градуса, а температура морской воды будет составлять +24-+26 градусов.
«Первая неделя сентября тоже обещает быть по-летнему теплой. Ласковое крымское лето продолжается», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: МК
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на четверг 27 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 27 августа.
Прогноз погоды в Крыму на среду 26 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 26 августа.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 25 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 25 августа.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 24 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 24 августа.
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя сентября в Крыму
Летнее тепло не покинет Крым и в начале осени.
Пятеро севастопольцев освобождены из пиратского плена
Пятеро моряков из Севастополя, похищенных 17 июля с судна «Кюрасао Трейдер» в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе, были освобождены в Нигерии, сообщает МИД России.
«Незаконные задержания, аресты и пытки»: ООН опубликовала новый доклад по Крыму
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 27 августа опубликовало новый доклад о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе.
Антирекорд в Крыму: число новых заражений стабильно растет
За 26 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.
23 часа назад
Бешеная кошка «посадила» село в Крыму на карантин
24 часа назад
В Керчи водитель переехал ногу регулировщику на Крымском мостуфото
17 часов назад
В Крыму объявили о подорожании хлеба
Члены Совета Общественной палаты Республики Крым одобрили повышение цен на хлебобулочные изделия АО «Крымхлеб», за исключением социальных сортов.