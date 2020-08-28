Школы Севастополя закупят рециркуляторы и рабочие тетради

Департамент образования выделил средства на закупку рециркуляторов и рабочих тетрадей для учебных заведений.

Соответствующие изменения были внесены в госпрограмму развития образования.

Согласно им, на закупку рециркуляторов для учебных учреждений в программе запланирован 51 млн рублей.

Ранее, напомним, глава департамента образования Елена Богомолова сообщала, что департаментом закуплено более тысячи рециркуляторов для обеззараживания воздуха, еще 4188 штук планируется приобрести для того, чтобы установить их в каждом помещении образовательных учреждений. На эти цели предусмотрено 123,6 млн рублей.

Также в новой редакции госпрограммы развития образования предусмотрено 42, 6 млн рублей на приобретение рабочих тетрадей для общеобразовательных школ.

Напомним, в прошлом году прокуратура Севастополя неоднократно штрафовала руководителей севастопольских школ за принуждение родителей закупать рабочие тетради из учебных комплектов. Тогда на 10 тысяч рублей были оштрафованы директора школ №24, 29, 34 и образовательного комплекса «Бухта Казачья».

Кроме этого, в рамках госпрограммы власти намерены потратить полтора миллиона на комплексную безопасность образовательных учреждений, а также закупить и смонтировать сухотруб для обеспечения пожарной безопасности лагеря «Ласпи».

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